Осло заявил об аресте квартир «Аэрофлота» по делу соратника Березовского

Норвежский суд заявил, что «Аэрофлот» владел двумя квартирами в Осло с 2006 года. Имущество арестовали в рамках дела бывшего замдиректора компании Николая Глушкова, которого задушили в Лондоне в 2018 году

Николай Глушков (в центре) (Фото: Роман Денисов / ТАСС)

Суд в Осло арестовал две квартиры, которые, по данным инстанции, с 2006 года принадлежали «Аэрофлоту», сообщает TV2.

Ареста добивался британский юрист Субир Десаи. Он представлял интересы наследников погибшего бизнесмена Николая Глушкова, бывшего заместителя директора «Аэрофлота» и соратника предпринимателя Бориса Березовского, в суде Лондона, который в 2018 году обязал авиакомпанию выплатить родственникам компенсацию за имущество покойного.

С 2023 года Десаи искал активы, принадлежащие «Аэрофлоту». В постановлении суда Осло говорится, что квартиры в норвежской столице — «единственные активы, которыми, как установил юрист, владеет «Аэрофлот» за пределами России». Недвижимость будет находиться под арестом до тех пор, пока родственники Глушкова не получат компенсацию, сообщает TV2. За что именно с «Аэрофлота» требуют деньги, в постановлении не указано, отмечает телеканал.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

Старший преподаватель исследований по разведке в Норвежском штабном колледже при Военной академии армии Норвегии Том Рёсет в разговоре с TV2 допустил, что квартиры простаивали с начала полномасштабного конфликта России и Украины и после введения санкций против Москвы. «Возможно, квартиры использовались в законных целях, но нельзя исключать и разведывательную деятельность», — заявил он.

Николай Глушков в 1996 году занял пост заместителя директора «Аэрофлота», а до этого работал в созданном Березовским «ЛогоВАЗе». Бизнесмены стали фигурантами уголовного дела о масштабном хищении средств авиаперевозчика. По версии следствия, Березовский провел в руководство «Аэрофлота» своих приближенных и, пользуясь связями, начал вывод средств со счетов. Позднее прокуратура переквалифицировала бизнесмена из подозреваемого в свидетели. Он покинул Россию в 2000 году, а 13 лет спустя был найден мертвым в своем доме в пригороде Лондона.

Глушков в марте 2004 года был приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы, которые к тому времени уже отсидел в СИЗО. Впоследствии его оправдали по обвинениям в хищении и легализации средств, но признали виновным в злоупотреблении полномочиями. С учетом отбытого в изоляторе срока Глушкова отпустили, он уехал из России и в 2010 году получил политическое убежище в Великобритании.

Позднее против экс-замдиректора «Аэрофлота» возбудили новое уголовное дело в России, в 2017 году его приговорили к восьми годам заочно. Год спустя Глушкова нашли мертвым в своей квартире в Лондоне; суд пришел к выводу, что бизнесмена задушили. Незадолго до смерти, по данным The Wall Street Journal, Глушков собирался обнародовать данные о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами.