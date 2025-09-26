 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Осло заявил об аресте квартир «Аэрофлота» по делу соратника Березовского

Норвежский суд заявил, что «Аэрофлот» владел двумя квартирами в Осло с 2006 года. Имущество арестовали в рамках дела бывшего замдиректора компании Николая Глушкова, которого задушили в Лондоне в 2018 году
«Аэрофлот» AFLT ₽55,19 -1,16% Купить
Николай Глушков (в центре)
Николай Глушков (в центре) (Фото: Роман Денисов / ТАСС)

Суд в Осло арестовал две квартиры, которые, по данным инстанции, с 2006 года принадлежали «Аэрофлоту», сообщает TV2.

Ареста добивался британский юрист Субир Десаи. Он представлял интересы наследников погибшего бизнесмена Николая Глушкова, бывшего заместителя директора «Аэрофлота» и соратника предпринимателя Бориса Березовского, в суде Лондона, который в 2018 году обязал авиакомпанию выплатить родственникам компенсацию за имущество покойного.

С 2023 года Десаи искал активы, принадлежащие «Аэрофлоту». В постановлении суда Осло говорится, что квартиры в норвежской столице — «единственные активы, которыми, как установил юрист, владеет «Аэрофлот» за пределами России». Недвижимость будет находиться под арестом до тех пор, пока родственники Глушкова не получат компенсацию, сообщает TV2. За что именно с «Аэрофлота» требуют деньги, в постановлении не указано, отмечает телеканал.

РБК направил запрос в «Аэрофлот».

В Лондоне возобновили расследование убийства соратника Березовского
Общество
Фото:Артур Александров / РИА Новости

Старший преподаватель исследований по разведке в Норвежском штабном колледже при Военной академии армии Норвегии Том Рёсет в разговоре с TV2 допустил, что квартиры простаивали с начала полномасштабного конфликта России и Украины и после введения санкций против Москвы. «Возможно, квартиры использовались в законных целях, но нельзя исключать и разведывательную деятельность», — заявил он.

Николай Глушков в 1996 году занял пост заместителя директора «Аэрофлота», а до этого работал в созданном Березовским «ЛогоВАЗе». Бизнесмены стали фигурантами уголовного дела о масштабном хищении средств авиаперевозчика. По версии следствия, Березовский провел в руководство «Аэрофлота» своих приближенных и, пользуясь связями, начал вывод средств со счетов. Позднее прокуратура переквалифицировала бизнесмена из подозреваемого в свидетели. Он покинул Россию в 2000 году, а 13 лет спустя был найден мертвым в своем доме в пригороде Лондона.

Глушков в марте 2004 года был приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы, которые к тому времени уже отсидел в СИЗО. Впоследствии его оправдали по обвинениям в хищении и легализации средств, но признали виновным в злоупотреблении полномочиями. С учетом отбытого в изоляторе срока Глушкова отпустили, он уехал из России и в 2010 году получил политическое убежище в Великобритании.

Позднее против экс-замдиректора «Аэрофлота» возбудили новое уголовное дело в России, в 2017 году его приговорили к восьми годам заочно. Год спустя Глушкова нашли мертвым в своей квартире в Лондоне; суд пришел к выводу, что бизнесмена задушили. Незадолго до смерти, по данным The Wall Street Journal, Глушков собирался обнародовать данные о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Герман Костринский
Аэрофлот Осло арест имущества Борис Березовский Лондон
Материалы по теме
WSJ сообщила об откровениях Глушкова о спецслужбах России перед смертью
Политика
«Аэрофлот» выкупит у Lufthansa долю в производителе питания «Аэромар»
Бизнес
Власти дали рекомендации перевозчикам после хакерской атаки на «Аэрофлот»
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 11:53
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 11:52
Более 2,5 млн раз в год врачи используют изотопы «Росатома» Тренды, 11:49
Поезда из Белоруссии в Смоленск отменили после ЧП с поездом Общество, 11:47
Связь будущего: как меняются корпоративные коммуникации Тренды, 11:41
РЖД и «Росатом» разработают «грузовой Uber» Бизнес, 11:33
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Даниил Медведев с победы стартовал на крупном турнире в Пекине Спорт, 11:28
Дональда и Меланию Трамп засняли во время спора в вертолете Политика, 11:27
Захарова назвала конструктивной встречу Лаврова и Рубио Политика, 11:26
Как перевести садовый дом в жилой. Инструкция Росреестра Недвижимость, 11:23
Задержание мужчины, который хотел взорвать машину военного в ЛНР. Видео Политика, 11:23
Осло заявил об аресте квартир «Аэрофлота» по делу соратника Березовского Политика, 11:22
Концепт-шеф Александр Ермаков рассказал о сложностях в работе с зумерами Life, 11:21