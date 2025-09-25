 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам

Сюжет
Военная операция на Украине
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп, делающий резкие заявления в адрес Москвы по итогам встреч с зарубежными лидерами, может таким образом «подыгрывать» своим собеседникам. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Ну не постоянно. <...> Да — на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю», — отметил Ушаков.

Помощник президента добавил, что общая картина происходящего является «более сложной».

Туск обвинил Трампа в перекладывании на Европу ответственности за Украину
Политика
Фото:Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ / Reuters

Накануне Трамп вскоре после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским допустил, что Украина при поддержке ЕС и НАТО способна вернуться к своим прежним границам, и назвал Россию «бумажным тигром».

В Кремле с характеристикой Трампа не согласились: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. [Президент Владимир] Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет». Представитель президента России Дмитрий Песков тоже объяснил высказывания Трампа его встречей с Зеленским.

Как отметили источники CNN и New York Post, подобная риторика Трампа имеет своей целью давление на Россию.

В ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент США также заявил о готовности ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если к ним присоединится Евросоюз.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп Юрий Ушаков
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Материалы по теме
Назвавший Россию «бумажным тигром» Трамп пообещал больше не говорить так
Политика
Киев не увидел готовности Трампа «что-то предпринять» для Украины
Политика
Зеленский рассказал о согласии Трампа на удары по России «око за око»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 19:56
В Вологодской области опровергли сообщения о задержании замгубернатора Политика, 22:53
WP узнала, как в НАТО оценивают расстановку сил между Москвой и Киевом Политика, 22:35
По брянскому поселку нанесли удар «Градом» Политика, 22:20
Губернатор оценил будущее проекта «Туладрон» с новым бюджетом
РАДИО
 Технологии и медиа, 22:20
Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам Политика, 22:02
Мерц призвал выдать Украине кредит на €140 млрд за счет активов России Политика, 21:53
В «Вашингтоне» рассказали, когда Овечкин сможет сыграть после травмы Спорт, 21:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Пакистане подросток расстрелял семью, проиграв в PUBG Общество, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Свердловский губернатор уволил заместителя после иска Генпрокуратуры Политика, 21:40
Глава Минобороны Германии заявил о слежке России за немецкими спутниками Политика, 21:38
В Думу внесли проект о сроках за крупную продажу табака без лицензии Общество, 21:30
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке Политика, 21:08
Акции модного дома Cucinelli рухнули после обвинений в связях с Россией Инвестиции, 21:05