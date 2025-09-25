Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам

Юрий Ушаков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп, делающий резкие заявления в адрес Москвы по итогам встреч с зарубежными лидерами, может таким образом «подыгрывать» своим собеседникам. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Ну не постоянно. <...> Да — на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю», — отметил Ушаков.

Помощник президента добавил, что общая картина происходящего является «более сложной».

Накануне Трамп вскоре после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским допустил, что Украина при поддержке ЕС и НАТО способна вернуться к своим прежним границам, и назвал Россию «бумажным тигром».

В Кремле с характеристикой Трампа не согласились: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. [Президент Владимир] Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет». Представитель президента России Дмитрий Песков тоже объяснил высказывания Трампа его встречей с Зеленским.

Как отметили источники CNN и New York Post, подобная риторика Трампа имеет своей целью давление на Россию.

В ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент США также заявил о готовности ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если к ним присоединится Евросоюз.