Ушаков предположил, что Трамп резкой риторикой «подыгрывает» собеседникам
Президент США Дональд Трамп, делающий резкие заявления в адрес Москвы по итогам встреч с зарубежными лидерами, может таким образом «подыгрывать» своим собеседникам. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.
«Ну не постоянно. <...> Да — на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю», — отметил Ушаков.
Помощник президента добавил, что общая картина происходящего является «более сложной».
Накануне Трамп вскоре после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским допустил, что Украина при поддержке ЕС и НАТО способна вернуться к своим прежним границам, и назвал Россию «бумажным тигром».
В Кремле с характеристикой Трампа не согласились: «Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. [Президент Владимир] Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет». Представитель президента России Дмитрий Песков тоже объяснил высказывания Трампа его встречей с Зеленским.
Как отметили источники CNN и New York Post, подобная риторика Трампа имеет своей целью давление на Россию.
В ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент США также заявил о готовности ввести «очень серьезный пакет пошлин» против России, если к ним присоединится Евросоюз.
