Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ

Российский президент Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщила пресс-служба Кремля.

В тот же день Путин, глава МАГАТЭ, гендиректор «Росатома» и главы ряда иностранных делегаций выступили на заседании Глобального атомного форума.

Президент поблагодарил главу агентства за участие в мероприятиях по линии «Росатома» и подчеркнул, что Россия исторически играет ключевую роль в сотрудничестве с МАГАТЭ.

По словам Путина, взаимодействие налажено практически во всех направлениях — от развития энергетики и реализации международных проектов до обеспечения глобальной атомной безопасности. Гросси заявил о важности диалога с Россией по вопросам ядерной безопасности, физической защиты и нераспространения.

Во встрече также участвовали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и руководитель кабинета главы МАГАТЭ Яцек Анджей Былица.