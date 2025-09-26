 Перейти к основному контенту
Политика
0

Путин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ

Российский президент Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщила пресс-служба Кремля.

В тот же день Путин, глава МАГАТЭ, гендиректор «Росатома» и главы ряда иностранных делегаций выступили на заседании Глобального атомного форума.

Президент поблагодарил главу агентства за участие в мероприятиях по линии «Росатома» и подчеркнул, что Россия исторически играет ключевую роль в сотрудничестве с МАГАТЭ.

По словам Путина, взаимодействие налажено практически во всех направлениях — от развития энергетики и реализации международных проектов до обеспечения глобальной атомной безопасности. Гросси заявил о важности диалога с Россией по вопросам ядерной безопасности, физической защиты и нераспространения.

Во встрече также участвовали генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и руководитель кабинета главы МАГАТЭ Яцек Анджей Былица.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

