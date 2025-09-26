Харрис заявила, что убедила Зеленского в неизбежности конфликта с Россией

Бывший вице-президент США заявила, что именно она убедила Зеленского в неизбежности конфликта с Россией во время встречи в Мюнхене в феврале 2022 года. Разведанные Украины указывали на обратное, утверждает политик в мемуарах

Камала Харрис и Владимир Зеленский (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Бывший вице-президент США Камала Харрис рассказала, что в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности провела откровенный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. О его содержании она написала в мемуарах «107 дней» (есть в распоряжении РБК).

По воспоминаниям Харрис, разговор был крайне тяжелым: ей было поручено убедить Зеленского в скором начале конфликта, о чем тот не хотел слышать. Она пишет, что изложила украинскому президенту разведданные США, которые отличались от тех, что собрал Киев. «Зеленский по-прежнему считал, что Путин просто блефует... Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — пишет политик. Согласно книге, в какой-то момент Зеленский наконец спросил, что, по мнению Харрис, ему следует делать. Та посоветовала «подготовить своих людей».

Бывший вице-президент пишет, что провела свою заключительную, седьмую, встречу с украинским президентом в конце сентября 2024 года, за 40 дней до выборов. К тому моменту между ними сложилась «доверительная дружба», утверждает она. Харрис также сравнивает Зеленского с мойщиком окон во Всемирном торговом центре, который застрял в лифте с другими сотрудниками во время теракта 11 сентября, но острым краем скребка пробил стену и вывел всех, кто находился в лифте. «Мало кто из нас знает, кем мы станем во времена кризиса, пока не подвергнемся испытанию», — пишет Харрис.

Мемуары бывшего вице-президента США вышли 23 сентября в издательстве Simon & Schuster. В книге описан период ее президентской кампании 2024 года, продлившейся чуть более трех месяцев, после того как действующий глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру. Харрис считает одной из главных ошибок то, что ближайшее окружение Байдена разрешило ему самому принимать решение, баллотироваться ли на второй срок, несмотря на возраст. Политик также утверждает, что Белый дом давал заведомо сложные задачи, не заступался за нее и не выделял ее заслуги на посту.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины есть возможность «вернуть все утраченные территории при поддержке ЕС и, может быть, даже пойти дальше». Как сообщили источники CNN, таким образом он пытается надавить на Россию и ускорить процесс заключения мирного соглашения с Украиной. Wall Street Journal пишет, что американского президента проинформировали о планах Украины начать новое наступление.

В Кремле отметили, что не могут согласиться со всеми высказываниями Трампа. Изменение тона президента США пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил встречей республиканца с украинским Зеленским. «Между ними состоялась встреча. Разумеется, господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали», — сказал Песков. «Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине», — отметил он.