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Политика ,  
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RT сообщил о сбежавшем в Подмосковье срочнике с автоматом

В Подмосковье сбежал 19-летний срочник с автоматом, в регионе ввели план «Перехват», сообщает RT. По данным Mash, уроженец Рязани служил в Преображенском полку и сбежал из парка «Патриот»
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего из многофункционального огневого центра срочника, сообщает RT со ссылкой на источник. По данным собеседника канала, у 19-летнего Даниила Ф. есть автомат.

Телеграм-канал Mash сообщал, что срочник с автоматом сбежал из многофункционального огневого центра парка «Патриот» — его не было на построении. По информации канала, он служил в Преображенском полку.

В пресс-службе МВД Московской области сообщили РБК, что информация уточняется. РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Служащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка несут караул у Вечного огня на Красной площади. На сайте Минобороны говорится, что при призыве на службу в этом полку не берут тех, кто состоит на учете в правоохранительных органах, психоневрологических или наркологических диспансерах, граждан с неснятой судимостью.

Военный открыл стрельбу в части в Белгородской области и сбежал
Политика
Фото:Виталий Невар / РИА Новости

В июле военнослужащий сбежал из воинской части в Белгородской области, застрелив двух сослуживцев и ранив одного. Глава Грайворонского района Геннадий Бондарев сообщал, что среди гражданских пострадавших нет.

В ориентировке говорилось, что сбежавший — рядовой Алексей Журавлев 1995 года рождения. Его друг рассказал RT, что тот пошел служить по контракту в 2023 году. Телеканал передавал, что Журавлев — уроженец Чебоксар, в 2012 году его судили за грабеж.

Позже телеграм-канал Baza сообщил, что Журавлева задержали. По данным канала, среди основных версий произошедшего — «месть сослуживцам за унижения».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Степанова Елена Степанова
Подмосковье солдаты-срочники побег парк Патриот
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