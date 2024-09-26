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Аксенов показал видео учений по противодействию диверсантам
В Крыму проходят учения территориальной обороны, на которых отрабатывается противодействие проникновению диверсионных групп, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
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