Песков ответил на данные о звании Героя России у депутата Саблина

Песков сказал, что указа о присвоении Саблину звания Героя России среди открытых не было. О награждении сообщили «Ведомости»: по их данным, Володин объявит об этом 27 сентября. Саблин командует бригадой беспилотной авиации

Дмитрий Саблин (Фото: duma.gov.ru / Global Look Press)

Среди открытых указов не было документа о присвоении депутату Госдумы Дмитрию Саблину звания Героя России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Не могу ответить на этот вопрос, среди открытых такого указа не было», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

О том, что Саблин получил звание Героя России, сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента. По их словам, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Один из собеседников газеты рассказал, что о награждении Саблина спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщит на пленарном заседании 27 сентября.

Саблин после начала военной операции на Украине стал командовать бригадой беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Это подразделение в ноябре прошлого года вошло в состав Воздушно-космических сил (ВКС). В марте глава ДНР Денис Пушилин вручил депутату звезду Героя ДНР.

Дмитрий Саблин родился в 1968 году в Жданове (ныне — Мариуполь). В 1989 году он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР по специальности «командная тактическая мотострелковых войск». С 1985 по 1997 год служил в армии, дойдя до должности начальника службы полка. В 1997–2000 годах служил в МЧС. В 2000 году Саблин стал советником губернатора Московской области Бориса Громова по экономическому и инвестиционному развитию. В том же году он занял должность первого заместителя председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

С 2003 года Саблин является депутатом Госдумы от «Единой России». На три года он уходил из нижней палаты парламента — в 2013 году был сенатором в Совете Федерации, представлял Подмосковье, состоял в комитете по безопасности. В Госдуме с 2021 года занимает пост заместителя председателя комитета по обороне.

Согласно информации на сайте Саблина, он имеет награды за отличие в воинской службе, за заслуги перед Отечеством, награжден орденом Александра Невского в 2018 году. В июле 2022 года получил медаль «За освобождение Мариуполя».