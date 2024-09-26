Волгоградец отсудил у «Перекрестка» ₽13 тыс. за невкусные продукты

Житель Волгограда купил в «Перекрестке» продукты, на которые действовала акция «Вернем деньги, если Вам не понравился вкус или качество». Вкус еды показался ему «специфическим», и когда деньги вернуть отказались, он пошел в суд

Фото: Владислав Шатило / РБК

Дзержинский районный суд Волгограда вынес решение в пользу местного жителя Альберт Ч., обязав торговую сеть АО «ТД «Перекресток» вернуть мужчине 13356 руб., которые тот потратил на «невкусные» продукты. Решение опубликовано в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Там уточнили, что в феврале Альберт Ч. купил в гипермаркете продукты питания под брендами «Маркет» и «Зеленая линия», на упаковках которых была размещена надпись: «Вернём деньги, если Вам не понравился вкус или качество. Без чека». «В процессе употребления вышеуказанных продуктов истец понял, что вкус приобретенных продуктов является специфическим, и он истцу не понравился», — рассказали в пресс-службе.

После этого волгоградец сначала в устной, а потом и в письменной форме обратился к администрации магазина с требованием вернуть денежные средства, однако оно не было удовлетворено. После этого Альберт Ч. обратился в мировой суд, который удовлетворил его иск, однако «Перекресток» подал апелляцию. Районный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции.

«Судом установлено, что акция «Вернём деньги, если Вам не понравился вкус или качество», действующая в магазине ответчика в день приобретения истцом товара содержит признаки публичного договора. Ответчик был обязан выполнить условия акции и вернуть истцу денежные средства за приобретенный товар, поскольку такие требования истец заявил в рамках заключенного с ответчиком публичного договора», — говорится в решении суда.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу X5 Group.

Недобросовестные производители и продавцы часто неосмотрительно относятся к проработке условий акции, ведь единицы граждан пойдут в суд из-за ста-двух-трех сотен рублей, рассказывает «Российской газете» юрист Бюро адвокатов «Де-юре» Владислав Алехин, комментируя решение Волгоградского суда. Заявляя о том, что возврат товара возможен без чека, производитель или продавец вовсе не делает одолжение покупателю. Предъявление чека является лишь одним из способов доказывания факта покупки товара у данного продавца, отметил юрист.

«Данное решение является довольно важным и, своего рода, уникальным, поскольку стимулирует производителей и продавцов сдерживать свои обещания в рамках акций, т.е. выполнять условия публичного договора, не допускать в контексте подобных обещаний недобросовестную конкуренцию, и, что самое главное, обман потребителя. Вместе с этим, потребителю также не стоит допускать со своей стороны недобросовестного поведения, злоупотребления правом», — указал Алехин.