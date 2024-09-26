Politico узнало, что союзники считают Трампа «сбившимся с курса»

Трамп, вместо того чтобы сосредоточиться на своих сильных сторонах и затрагивать вопросы экономики и торговли, делает отвлеченные комментарии и бездоказательные утверждения, что идет на пользу Харрис, считают его сторонники

Дональд Трамп (Фото: Megan Varner / Reuters)

Некоторые союзники кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа обеспокоены его риторикой и отвлеченными комментариями в последние дни предвыборной кампании, пишет Politico, которое побеседовало с десятком соратников бывшего главы государства.

Трамп разгромил своих однопартийцев на праймериз и добился стабильного преимущества над действующим американским лидером, демократом Джо Байденом. Однако за последние несколько месяцев, в течение которых Байден отказался от борьбы за пост президента, а на Трампа совершили два покушения, республиканец «сбился с курса», считают собеседники издания. По словам некоторых из них, вступление в гонку Камалы Харрис дезориентировало экс-президента, в частном порядке он не раз гневно комментировал смену кандидата от демократов.

Беспокойство соратников Трампа вызывают, в частности, его контакты с «дестабилизирующими силами» — в том числе ультраправой активисткой Лорой Лумер, известной противоречивыми и расистскими комментариями в социальных сетях, и экс-менеджером кампании политика в 2016 году Кори Левандовски. Последний утверждал, что, если Трамп проиграет на нынешних выборах, в этом отчасти будут виноваты евреи.

Также собеседники недовольны тем, что на дебатах с Харрис 10 сентября Трамп, вместо того чтобы сосредоточиться на темах, в которых, по мнению республиканцев, кандидатка от демократов плохо ориентируется, сделал несколько бездоказательных утверждений: например, озвучил теорию заговора о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде (Огайо) едят домашних животных местных жителей. По словам двух собеседников, Трамп узнал об этой истории из репортажа в консервативном издании The Federalist, которое процитировало обращение местного жителя в службу спасения.

«Трамп сильнее всего, когда говорит о том, что больше всего волнует людей: об экономике, иммиграции, преступности, торговле», — уверен сотрудник его предвыборных штабов в 2016 и 2020 годах Дэвид Урбан. Когда Трамп отвлекается, это идет на пользу Харрис, убежден он. По словам еще одного собеседника, Трамп «не то чтобы отступает, но он должен был бы добиться большего».

Республиканцы оценивают перспективы Трампа с осторожным оптимизмом. Опросы общественного мнения показывают, что у кандидатов примерно одинаковые шансы в ключевых колеблющихся штатах (swing states), где результат определит итог голосования. Согласно исследованию New York Times / Siena College от 17–21 сентября, Трамп лидирует в Джорджии и Аризоне (штаты, в которых Байден победил в 2020 году), а в Пенсильвании на первое место вышла Харрис.