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Минобороны сообщило об ударах по складам ВСУ в Николаеве и Запорожье

Россия нанесла за сутки удары по 163 районам расположения украинских военных и техники, также сбит бомбардировщик Су-24, говорится в брифинге Минобороны. обороны. Ведомство отчиталось о 302 сбитых самолетах ВСУ с конца февраля

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по трем складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения Украины в городах Николаев, Запорожье и Краматорск, сообщили в российском Минобороны.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики сбит Су-24 воздушных сил Украины», — добавили в ведомстве.

Кроме того, российские военные сообщили об ударах по пяти пунктам управления ВСУ, расположенным близ Камышевахи Запорожской области, Высокополья Херсонской области, Купянска Харьковской области, а также около Щурово и Кирово, находящимися на территории Донецкой области Украины (ее административные границы в ДНР считают своими государственными, Россия признала независимость республики в феврале).

Удары нанесены также по украинским военнослужащим, военной технике и 56 артиллерийским подразделениям в 163 районах Украины, добавили в Минобороны России.

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Материал дополняется.
 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Минобороны Николаев Запорожье Краматорск Су-24
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