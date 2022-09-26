При стрельбе в ижевской школе погибли 6 человек

Личность напавшего на школу в Ижевске пока не установлена, при стрельбе погибли шесть человек, в том числе дети, и еще 20 получили ранения

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Шесть человек погибли в результате стрельбы в ижевской школе № 88, еще 20 пострадали, сообщает региональное управление МВД.

«В настоящее время полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой. На данный момент известно о 6 погибших и около 20 пострадавших от его действий. Информация уточняется., — говорится в сообщении.

Ранее глава Удмуртии Александр Бренчалов сообщил, что мужчина проник в ижевскую школу № 88, убил охранника и несколько детей.



«Есть жертвы среди детей и раненные. Сейчас практически закончилась эвакуация», — рассказал он. Нападавший покончил с собой, продолжил Бренчалов, место происшествия оцеплено.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что напавший был вооружен двумя пистолетами.

«По предварительным данным, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Пока его личность не установлена», — написал Хинштейн.

Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. «В настоящее время на месте происшествия работают 14 бригад скорой медицинской помощи. Организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов», — сказал он.

Кроме того, в Ижевск для оказания помощи пострадавшим направлена группа специалистов федеральных центров.