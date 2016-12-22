Матвиенко призвала горожан не терпеть проваливших благоустройство мэров

Спикер Совета Федерации считает, что благоустройство российских городов должно идти более энергичными темпами. А жителей городов, где ситуация не улучшается, Матвиенко призвала не терпеть своих мэров

Валентина Матвиенко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские граждане не должны терпеть мэров, которые не занимаются благоустройством городов. Об этом в ходе «правительственного часа» с вице-премьером Виталием Мутко заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Интерфакс».

«Когда приезжаешь в регионы, в малые города, иногда хочется руки отбить местным руководителям, другим руководителям. То ли глаз замыливается, то ли не видят, то ли не хотят, то ли не могут, — отметила она. — Вот в Читу приехали. 17 лет уважаемый человек является мэром Читы, но это невозможно — Чита просто в очень неблагоустроенном состоянии».

По словам председателя верхней палаты парламента, в Чите в плохом состоянии находятся автомобильные дороги, бордюров, которые ограждают проезжаю часть от пешеходной, вовсе нет, мусор не вывозится со свалок, из-за этого валяется по всему городу.

«Почему граждане терпят это? Таких мэров точно не надо терпеть», — заключила она.

Неприятное впечатление у спикера Совфеда осталось и от Новосибирска, который она посетила в прошлом году. Это «очень неухоженный и неблагоустроенный город», заявила Матвиенко.

Она напомнила о своем губернаторском опыте и рассказала, как под ее руководством власти Петербурга решали вопрос с ремонтом парадных. «Ради эксперимента через полгода пришли — они снова такие же размалеванные и разбитые. Сказали: все, больше делать не будем. Как только привлекли средства населения, ситуация кардинально изменилась, потому что уже сами граждане следят за тем, чтобы не ломали, не крушили, потому что понимают, что в это их копеечка вложена», — рассказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что в настоящее время вопросы благоустройства в России решаются «в час по чайной ложке», и призвала Мутко работать над этим более оперативно и энергично.

Виталий Мутко, в свою очередь, сообщил, что во всех российских регионах в скором времени появятся центры компетенций по благоустройству городов. Такие учреждения, по его словам, уже созданы в десяти регионах. Основной задачей центров станет подготовка специалистов по благоустройству и городской среде.