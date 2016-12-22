Москва потратила на инфраструктуру 500 млрд руб. в 2017 году

Расходы Москвы в 2017 году на транспорт, связь и благоустройство территорий составили 500 млрд руб., или 25% общероссийских затрат, подсчитали аналитики InfraOne. Но столица уступает большинству регионов по уровню доступности школ

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Москва потратила на развитие инфраструктуры в 2017 году 495 млрд руб., или 25% расходов на эти цели по всей стране (2 трлн руб.), говорится в исследовании инвестиционной компании InfraOnе.

Для своих расчетов аналитики составили индексы развития инфраструктуры по пяти секторам: транспорт, энергетика, коммунальное хозяйство, социальное строительство (детские сады, школы и прочее) и телекоммуникации. В консолидированном индексе, учитывающем сразу все пять секторов, Москва набрала 7,78 из 10 возможных пунктов. Столица «сильно оторвалась» от среднероссийского значения индекса (почти на 36,5%), отмечают аналитики. В 46 из 85 регионов, в которых проживает около половины жителей России, индекс развития инфраструктуры составил 5,5–6.

Бюджет Москвы в 2017 году составил 2 трлн руб., то есть на развитие инфраструктуры в городе также было потрачено около четверти бюджета​​.

По всей стране большая часть расходов — 1–1,2 трлн руб. из 2 трлн руб. — пошла на дорожную инфраструктуру, сказала РБК руководитель InfraONE Research Александра Галактионова. Основные траты пришлись на строительство Крымского моста и реконструкцию федеральных трасс, добавила она.

Крымский мост стал одним из самых дорогих региональных инфраструктурных регионов, общая стоимость проекта — 228,3 млрд руб. Мост возводится за счет федерального бюджета. В мае президент Владимир Путин запустил автомобильную часть моста, железнодорожная часть будет введена в эксплуатацию в конце 2019 года.

Помимо этого моста регионы в основном тратят средства на ремонт и модернизацию дорожной инфраструктуры, а в Москве большие объемы вложений приходились на разв​итие метрополитена, строительство транспортных развязок и благоустройство улиц, отмечает Галактионова.

По развитию транспорта Москва опережает регионы в 2,5 раза, следом за ней идут Московская область и Санкт-Петербург. В этих трех субъектах показатели выше благодаря более развитой сети автомобильных и железных дорог, а также инфраструктуре воздушного транспорта, говорится в исследовании. Худшие транспортные условия на Алтае, в Калмыкии и Якутии.

При этом по развитию коммунальной инфраструктуры лидирует Мурманская область, а в энергетике — Ханты-Мансийский автономный округ. Москва занимает третье и четвертое место соответственно, говорится в исследовании. Однако по уровню социального строительства столица занимает лишь 73-е место. Население города за последние 20 лет выросло на 33%, а необходимая ему инфраструктура в относительных цифрах, наоборот, сокращалась: так, например, количество школ снизилось за тот же срок на 43,7%, указывают аналитики InfraOne.