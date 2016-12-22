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«Мотор Сич» назвала закупку Украиной вертолетов Airbus шагом к обнищанию
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«Мотор Сич» назвала закупку Украиной вертолетов Airbus шагом к обнищанию
Украинский кризис, 12:21
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«Мотор Сич» назвала закупку Украиной вертолетов Airbus шагом к обнищанию
Президент компании «Мотор Сич» назвал контракт Украины с Францией на 55 вертолетов стоимостью более €0,5 млрд «еще одним шагом к обнищанию бюджета». «Есть заинтересованные люди, которым авиационная Украина не нужна», — заявил он
Вертолет Airbus H225 (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

«Недоразумение»

Закупка Министерством внутренних дел Украины 55 вертолетов у Франции — это «недоразумение» и «еще один шаг к обнищанию нашего [украинского] бюджета». Об этом РБК заявил президент компании «Мотор Сич», депутат Верховной рады Вячеслав Богуслаев на выставке оборонной промышленности ADEX, которая с 25 по 27 сентября проходит в Баку.

«Уже и депутаты вмешались, и народ возмущается. Но есть заинтересованные люди, которым авиационная Украина не нужна. Они действуют исходя из своих личных интересов», — сказал Богуслаев, подчеркнув, что «время все расставит на место».

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14 июля МВД Украины и компания Airbus Helicopters подписали контракт на 55 вертолетов стоимостью ​€551 млн. Киев получит 21 вертолет H225, 24 — H125 и десять — H145. Для того чтобы оплатить контракт, Украина возьмет у Франции кредит в размере €475 млн.

По данным издания «Страна.uа», речь идет о вертолетах, от которых ранее отказалась Польша в пользу развития собственного производства. Кроме того, почти половина машин будет подержанными.

Украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что вертолеты предназначены для службы по чрезвычайным ситуациям, пограничников, Нацгвардии и полиции. «Они оснащены всеми видами спецтехники, системами видеонаблюдения, возможностями для десантирования и прочим <…>. Мы переходим в мир новых технологий», — добавил глава украинского МВД. По его словам, для сервисного обслуживания вертолетов Airbus Helicopters построят четыре ангара.

Первые четыре вертолета в рамках украинско-французского контракта подразделения МВД Украины получат уже в этом году, подчеркнул глава ведомства.

«Денег нет»

26 июля издание «Українські новини» опубликовало копию письма Авакова к Богуслаеву, где говорится, что французская авиакомпания предложила вертолеты, которые имеют тактико-технические и эксплуатационные характеристики, отвечающие актуальным нуждам МВД Украины.

В то же время вертолеты «Мотор Сич» сегодня «не отвечают ведомственным тактико-техническим и эксплуатационным требованиям и нуждаются в значительных объемах финансирования для проведения их модернизации», пишет Аваков. «Вертолеты МИ-8МСБ-В по своим характеристикам уступают вертолетам Н225 французского производства», — считает глава украинского МВД.

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В свою очередь, Богуслаев заявил в разговоре с РБК: «Лучше наших вертолетов нет». Президент «Мотор Сич» отметил, что его компания ​«не занимается новыми вертолетами», а модернизирует технику. «У нас много заказов по всему миру. От Турции мы получили контракт на ремонт вертолетов Ми-17, с Азербайджаном ведем разговоры о модернизации вертолетов их ВВС. Может быть, будет контракт», — сообщил Богуслаев.

Что такое «Мотор Сич»

Предприятие «Мотор Сич» существует более 100 лет. Продукция компании — 55 типов и модификаций двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов — эксплуатируется в более чем 100 странах мира, уточняется на официальном сайте компании. Помимо двигателей «Мотор Сич» предлагает услуги по капитальному ремонту и переоборудованию вертолетов типа Ми-8, Ми-17, Ми-2. Выручка компании за 2017 год составила 14,9 млрд грн (30,6 млрд руб.), чистая прибыль — 3 млрд грн (6,3 млрд руб.), следует из данных СПАРК.

До присоединения Крыма к России запорожское объединение «Мотор Сич» было основным поставщиком двигателей для всех типов вертолетов российского производства, а также грузовых и пассажирских самолетов марки «Ан». После обострения российско-украинских отношений и начала вооруженного конфликта в Донбассе последовал разрыв военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом; на поставки продукции «Мотор Сич» в Россию были наложены ограничения.

В сентябре прошлого года, после того как ​Вячеслав Богуслаев, президент и основной совладелец «Мотор Сич», провел серию сделок по продаже 56% акций компании инвесторам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о подготовке к диверсии. По ходатайству СБУ Шевченковский районный суд Киева арестовал проданные акции.

Контракт на французские вертолеты был в первую очередь осуществлен благодаря деньгам, выданным французским казначейством и консорциумом французских банков, подчеркнул главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

«Очевидно, что французы не стали бы финансировать покупку вертолетов иного производства, а денег у Украины на закупку крупной партии техники сейчас нет. Поэтому можно спорить, почему именно Airbus, но как бы то ни было, схема финансирования понятна», — пояснил военный эксперт.

Кроме того, надо учитывать сложные отношения между МВД Украины и компанией «Мотор Сич», отметил Фролов.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: «Мотор Сич» , Арсен Аваков , Airbus , Украина , вертолет
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