На территории Омского НПЗ произошел пожар
На территории Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар, возгорание ликвидировано, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.
«Возгорание вспомогательного помещения на Омском НПЗ ликвидировано», — говорится в сообщении.
Пожар произошел во вспомогательном помещении насосной, возгорание локализовано автоматической системой пожаротушения и пожарной службой.
«Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе завода.
«РИА Новости» со ссылкой на источник передают, что площадь пожара составила 300 кв. м.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу МЧС Омской области.
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