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На территории Омского НПЗ произошел пожар

Возгорание произошло во вспомогательном помещении, пожар ликвидирован, сообщили в пресс-службе Омского НПЗ

На территории Омского НПЗ произошел пожар
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На территории Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар, возгорание ликвидировано, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

«Возгорание вспомогательного помещения на Омском НПЗ ликвидировано», — говорится в сообщении.

Пожар произошел во вспомогательном помещении насосной, возгорание локализовано автоматической системой пожаротушения и пожарной службой.

«Пострадавших нет. Омский НПЗ продолжает работу в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе завода.

«РИА Новости» со ссылкой на источник передают, что площадь пожара составила 300 кв. м.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МЧС Омской области.

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