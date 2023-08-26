США по просьбе Чили рассекретили два документа о госперевороте в 1973 году

В сентябре 1973-го чилийские военные свергли президента-социалиста Сальвадора Альенде, поддерживаемого СССР. Чили попросило раскрыть, какие отчеты получал президент Никсон в день мятежа, чтобы понять степень причастности США

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США рассекретили два президентских отчета по теме государственного переворота в Чили 1973 года, когда группа военных свергла коалицию левых сил, а к власти пришел Аугусто Пиночет. Документы опубликованы Госдепартаментом.

Первый отчет был представлен американскому президенту Ричарду Никсону 8 сентября 1973 года. В нем говорится о бунтарских настроениях среди чилийских военных, прежде всего — ВМС, которые рассчитывают на поддержку сухопутных сил и ВВС. Американские чиновники тогда не увидели признаков существования плана свержения правительства, но указали, что президент Сальвадор Альенде «обеспокоен продолжающимся давлением оппозиции на него и, особенно, намерениями военных».

Согласно второму отчету, датированному 11 сентября 1973 года, офицерам ВМС удалось заручиться поддержкой «некоторых ключевых военных подразделений» для начала «военных действий». Левые силы, сказано в документе, полны решимости не идти на компромисс, полагая, что военные и правые политики не смогут добиться свержения правительства, либо ограничить его полномочия иным путем. Альенде надеется, что выжидание поможет избежать кризисной ситуации.

Госпереворот в Чили произошел 11 сентября 1973 года. На тот момент страну возглавлял Сальвадор Альенде — первый социалист, пришедший в власти в Южной Америке демократическим путем при активной поддержке СССР. Его на выборах в 1970-м привела к ухудшению отношений между Чили и США. Комитета сената США в результате расследования признал, что американские спецслужбы проводили секретные операции на территории Чили и рассматривали возможность организации переворота, чтобы помешать Альенде, но не нашел достаточно убедительных доказательств причастности к приходу Пиночета к власти. ЦРУ настаивает, что знало о заговоре против президента Чили, но не вмешивалось в его осуществление.

США раскрыли документы по просьбе чилийского посла Хуана Габриэля Вальдеса. «Мы до сих пор не знаем, что президент Ричард Никсон увидел на своем столе утром в день военного переворота», — указал он. Дипломат подчеркнул, что не требует извинений от американских властей, но им следует быть более открытыми насчет своего вмешательства в происходившее в Чили.

«Соединенные Штаты должны как можно яснее заявить, что существует ответственность за ослабление чилийской демократии со времен Альенде», — пояснил Вальдес. Он подчеркнул, что ранее рассекреченные документы свидетельствуют о финансировании Вашингтоном забастовок и саботажа для нанесения ущерба правительству Альенде.