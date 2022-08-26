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В машине россиянина на въезде в Белоруссию нашли похожий на бомбу предмет

Под передним пассажирским сиденьем автомобиля был прикреплен похожий на взрывное устройство предмет с проводами, на место прибыли саперы и сотрудники МЧС. Автомобилем управлял гражданин России
Фото: Андрей Александров / РИА Новости
Фото: Андрей Александров / РИА Новости

В автодорожном пункте пропуска в Бресте на польско-белорусской границе пограничники обнаружили похожий на взрывное устройство предмет, сообщил в Telegram погранкомитет Белоруссии.

Устройство размером 5 на 9 см обнаружили прикрепленным к днищу автомобиля марки Kia в районе переднего пассажирского сиденья, в нем имеются провода, сказано в сообщении. В белорусском ведомстве также указали, что на машине были российские регистрационные номера и ею управлял гражданин России.

«Автомобиль был оперативно оцеплен, пропуск лиц и транспортных средств приостановлены. На место прибыли сотрудники МЧС и саперная группа», — рассказали в белорусском погранкомитете.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В мае 2019 года в польском пункте пропуска «Кузница» нашли взрывное устройство времен Второй мировой войны, движение в обоих направлениях было приостановлено.

В прошлом октябре польские пограничники обнаружили муляж взрывного устройства с проводами и часами.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белоруссия граница взрывное устройство бомба Госпогранкомитет Белоруссии Брест Польша
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