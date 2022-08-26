Гаага попросит о временном исключении из санкций против России из-за газа

Гаага попросит временно исключить город из европейских санкций против России, так как он пока не может найти замену поставщику газа, которым сейчас выступает «Газпром», пишет Reuters со ссылкой на письмо члена муниципалитета Саскии Брюйнс городскому совету.

В рамках санкционного режима органы власти должны расторгнуть все существующие контракты с российскими компаниями не позже 10 октября. В поисках нового поставщика топлива Гаага провела два тендера — в июне и июле — однако не смогла привлечь ни одной заявки.

«Мы попросим сделать исключение для текущего соглашения [с «Газпромом»] до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасности поставок и облегчить переговоры», — написала она.

Брюйнс также отметила, что личные переговоры с потенциальными поставщиками, возможно, будут эффективными, однако до 10 октября решить ситуацию, скорее всего, не удастся. При этом она признала, что любой новый контракт, который вступит в силу 1 января, окажется значительно дороже нынешнего соглашения с «Газпромом».

Член муниципалитета выразила уверенность в том, что отсрочка будет предоставлена, так как Гаага, по ее словам, выполнила условие о проведении тендеров в срок.

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