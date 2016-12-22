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Die Welt оценила «стратегический план Путина» защиты от диктата доллара
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Die Welt оценила «стратегический план Путина» защиты от диктата доллара
Политика, 10:39
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Die Welt оценила «стратегический план Путина» защиты от диктата доллара
Москва не рассчитывает на улучшение отношений с Западом, пишет Die Welt. Уход от покупок американских облигаций и наращивание золотого запаса являются частью «плана Путина» по защите от доллара в условиях санкций, считает газета
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россия находится на пятом месте в мире по величине золотого запаса, с его помощью Кремль надеется защититься от диктата доллара в условиях санкций, пишет германская газета Die Welt. Издание отмечает, что, судя по действиям на финансовых рынках, Москва не рассчитывает на нормализацию отношений с Западом.

«У [президента Владимира] Путина есть стратегический план. Российский президент покупает золото, потому что доллар используется в качестве оружия против России. Золото — это идеальный объект для защиты от долларовых санкций», — приводит издание оценку политолога Джеймса Рикардса.

Москва постоянно увеличивает золотой запас, пишет газета. С 2008 года добыча драгоценных металлов увеличилась более чем в четыре раза: с 457 т до 1944 т.

В последнее время Россия обогнала Китай и теперь имеет пятые по величине золотые резервы в мире. Несмотря на то что страна вносит только 2% в мировую экономику, она владеет 17% мировых запасов золота.

Издание отмечает, что российское руководство готово нести экономические потери для воплощения своего «стратегического плана». «В августе цена на унцию золота упала ниже $1200. Только в этом году драгоценный металл потерял к доллару почти 9%. «Россия должна выступить против финансовых санкций, которые угрожают национальной безопасности», — заявил Стив Ханке, профессор Университета Джонса Хопкинса. По его словам, золото является идеальным средством для защиты собственной валюты. «Золото печатается государством и не несет никакой политической опасности», — резюмировал он.

Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года
Финансы

Ранее 22 августа Bloomberg сообщил, что Банк России увеличил объемы закупок золота, доведя их до максимума с начала года. По данным самого ЦБ, в июле 2018 года им было закуплено 840 тыс. тройских унций, или более 26,1 т золота. В последний раз больше золота — 880 тыс. тройских унций, или 27,37 т, — ЦБ приобрел за месяц в ноябре 2017 года.

Весной 2018 года Россия сократила вложения в госдолг США, избавившись от большей части принадлежащих ей американских казначейских облигаций. Часть вырученных от продажи бумаг средств, по мнению экспертов, и была вложена в покупку золота.

По данным ЦБ, на 1 августа общий объем его золотых запасов составлял 63,34 млн тройских унций, или свыше 1970 т. Общую стоимость своих золотых запасов ЦБ оценивал в $77,41 млрд.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Доллар , Die Welt , Владимир Путин
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