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Политика ,  
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В Казахстане нашли возможные обломки пропавшего военного вертолета

В Казахстане нашли обломки воздушного судна, предположительно, принадлежащего Воздушным силам республики, сообщило МЧС страны в телеграм-канале.

Накануне в Алматинской области Казахстана с радаров исчез вертолет EC-145, на борту находилось три члена экипажа. Начались поиски. В МЧС рассказали, что они продолжались в ночное время. В результате в ходе космического мониторинга на акватории озера Сорбулак Алматинской области было обнаружено «пятно, предположительно имеющее масляную природу»

Туда выехала группировка спасателей и там были обнаружены обломки.

«На месте работают спасатели МЧС. Задействовано спецоборудование: эхолоты, БПЛА и подводные дроны. К поисково-спасательной работе операции привлечены порядка 200 человек личного состава, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судов МЧС», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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