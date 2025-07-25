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Общество ,  
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В Казахстане пропал военный вертолет

Военный вертолет с тремя членами экипажа на борту не выходит на связь в Казахстане. По данным Минобороны, на борту были три человека. МЧС проводит поисково-спасательную операцию
Вертолет EC-145
Вертолет EC-145 (Фото: Wikipedia)

В Алматинской области Казахстана 25 июля исчез с радаров вертолет EC-145 Воздушных сил республики, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, на борту находились три члена экипажа. Министр обороны направил на место специальную комиссию для расследования происшествия.

Для поисковых работ привлечены силы Минобороны и спасатели, включая два вертолета «Казавиаспас», заявили в МЧС Казахстана.

В операции участвуют более 100 спасателей, 15 единиц техники, авиация и беспилотники.

При крушении вертолета Ми-8 в Казахстане погиб один человек
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В ноябре 2024 года в Казахстане вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе села Сарыжар Маркутского района. В результате происшествия погиб один человек. На опубликованных ведомством фотографиях были видны полностью сгоревшие обломки воздушного судна.

На момент происшествия на борту находились три человека. Двух пострадавших доставили на самолете Як-40 в медицинские учреждения Актобе.

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Теги
Александр Рекун
Казахстан Вертолет исчезновение Минобороны МЧС
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