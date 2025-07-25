В Казахстане пропал военный вертолет
В Алматинской области Казахстана 25 июля исчез с радаров вертолет EC-145 Воздушных сил республики, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, на борту находились три члена экипажа. Министр обороны направил на место специальную комиссию для расследования происшествия.
Для поисковых работ привлечены силы Минобороны и спасатели, включая два вертолета «Казавиаспас», заявили в МЧС Казахстана.
В операции участвуют более 100 спасателей, 15 единиц техники, авиация и беспилотники.
В ноябре 2024 года в Казахстане вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе села Сарыжар Маркутского района. В результате происшествия погиб один человек. На опубликованных ведомством фотографиях были видны полностью сгоревшие обломки воздушного судна.
На момент происшествия на борту находились три человека. Двух пострадавших доставили на самолете Як-40 в медицинские учреждения Актобе.
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