Камбоджа эвакуировала десятки тысяч человек из-за боев с Таиландом
Столкновения на границе Камбоджи и Таиланда продолжаются третий день. Камбоджийское Минобороны объявило о гибели 13 человек в результате произошедшего ранним утром 26 июля обстрела с тайской стороны из тяжелой артиллерии поселка Экпхап в коммуне Тхмар-да округа Веал-Венг, передает Khmer Times.
Погибли пять военных армии Камбоджи и восемь мирных жителей, сообщила представитель военного ведомства Мали Сочеата. Ранения разной степени тяжести получили 21 военнослужащий и по меньшей мере 50 гражданских.
В связи с продолжающимися столкновениями власти Камбоджи эвакуировали почти 36 тыс. мирных жителей из районов повышенного риска в Пра Вихеар, Оддар Меанчей и Пурсат. «Таиланд развернул дополнительные войска вдоль границы для нападения на Камбоджу без каких-либо признаков принятия мер по смягчению последствий конфликта», — сказала Сочеата.
Пномпень обвинил Бангкок в нарушении гуманитарного права, в частности в применении кассетных боеприпасов. В свою очередь Таиланд на заседании Совбеза ООН заявил, что тайские военные с середины июля дважды получали ранения от недавно установленных наземных мин на территории королевства, и обвинил Камбоджу в нападении, с которого начались столкновения, передает Reuters. Пномпень отвергает обвинения.
Военно-морские силы Таиланда сообщили, что рано утром 26 июля произошли столкновения в прибрежной провинции Трат, на новом участке фронта, расположенном более чем в 100 км от других конфликтных точек вдоль границы. По данным Минздрава Таиланда, которые приводит Khaosod, в результате конфликта погибли 13 мирных жителей, большинство — восемь — в провинции Сисакет.
Источником напряженности на границе Таиланда и Камбоджи остается продолжающийся более 100 лет спор за территории храмовых комплексов Пра Вихеар и Та Моан Тхом. В 1962 году Международный суд ООН решил, что Пра Вихеар принадлежит Камбодже, однако это не привело к завершению споров.
Боевые столкновения в прилегающих к границе районах происходили и в 2008–2011 годах. Нынешнее обострение началось 24 июля после перестрелки между военными на границе. Таиланд начал военную операцию и решил эвакуировать более 100 тыс. человек из зоны конфликта на границе с Камбоджей.
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