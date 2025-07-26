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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области при атаке дрона сгорел автомобиль, погибли двое

Сюжет
Военная операция на Украине
Из-за атаки дрона в Зимовниковском районе на востоке Ростовской области сгорела машина, погибли два человека, сообщил Слюсарь. Личности погибших устанавливают

Зимовниковский район Ростовской области подвергся атаке беспилотника, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Сгорел автомобиль, погибли два человека, их личности устанавливаются.

Район находится на востоке области. Слюсарь сообщил, что ЧП произошло возле дороги Зимовники-Ремонтное-Элиста.

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Атаку беспилотников отразили также в Каменске-Шахтинском,
Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области, рассказал губернатор ранее. В хуторе Чукаринский упавший дрон нарушил подачу энергии в частных домах, в одном из них повреждены кровля и фасад, выбиты стекла. По оперативным данным, пострадавших не было.

Всего над Россией за эту ночь сбили 54 дрона, из них 12 — над Ростовской областью.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Юрий Слюсарь Ростовская область дроны беспилотники
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