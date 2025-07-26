Politico узнало об обеспокоенности в EC из-за modus operandi Трампа

Чиновники в ЕС привыкли, что Трамп отменяет решения в последнюю минуту. В Брюсселе не рассчитывают, что блоку удастся избежать жесткого повышения пошлин США благодаря встрече республиканца с Фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Предстоящая встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии говорит о том, что стороны приближаются к заключению торговой сделки, однако европейские дипломаты, привыкшие к тому, что республиканец меняет решения в последнюю минуту, призывают дождаться официального подписания соглашения, сообщает Politico.

Один из собеседников издания сказал, что «ничто не согласовано, пока не согласовано все». С ним согласился другой источник, отметив, что «все довольно напряжены».

Обеспокоенность дипломатов по поводу будущего сделки связана с modus operandi (образом действия) Трампа в торговых вопросах, пишет издание: президент США предпочитает иметь дело с иностранными лидерами один на один, поскольку так проще добиться уступок. В случае с Европейским союзом, блоком из 27 стран, это «работает не так хорошо».

Сейчас процесс переговоров выглядит следующим образом: участники вырабатывают компромиссы, но в итоге они не устраивают ни Трампа, ни европейские страны, пишет Politico. Именно поэтому в Брюсселе не рассчитывают, что встреча Трампа с фон дер Ляйен позволит блоку избежать жесткого повышения американских пошлин с 1 августа.

Республиканец ранее заявил, что пошлины на товары из ЕС со следующего месяца составят 30%, но на этой неделе пообещал снизить тарифы в обмен на инвестиции. Сейчас, как пишет Politico, стороны обсуждают соглашение, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%. Об этом же писала Financial Times.

В пятницу, 25 июля, Трамп заявил, что шансы на заключение сделки с ЕС «составляют 50 на 50, а может быть и меньше». По словам политика, камни преткновения связаны, «наверное, с 20 разными вещами».

Трамп неоднократно выражал разочарование отношениями с ЕС, блоком, который, по его словам, был создан, чтобы «навредить» США. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что республиканец все еще надеется на заключение отдельных соглашений с некоторыми странами, в частности, с Германией, хотя и осознает, что это маловероятно.