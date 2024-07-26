Охота на исламистов и шпионов: как Париж подготовился к открытию Игр

26 июля в Париже стартуют XXXIII летние Олимпийские игры. В их преддверии французские силовики задержали предполагаемого российского «повара-шпиона» и просеяли потенциально связанных с ИГ мигрантов. Подробнее — в статье РБК

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Как французские правоохранительные органы готовятся к Играм

Церемония открытия нынешних летних Олимпийских игр впервые в их истории пройдет не на стадионе, а в городском пространстве, а именно на главной водной артерии французской столицы — Сене. Каждая национальная делегация будет находиться на собственной лодке, что представляет собой вызов для французских правоохранительных органов, занимающихся охраной атлетов и зрителей Олимпиады, среди которых будут около 100 лидеров разных стран.

Именно поэтому накануне Игр, открывающихся в пятницу, службы безопасности прочесали все улицы и дома вдоль реки. «Мы проверили все подвалы зданий вдоль Сены по пути следования церемонии. Катакомбы также были проверены. Тысячи крышек канализационных люков были заварены», — сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. К недовольству парижан и туристов власти также ограничили доступ к набережным — попасть на них 26 июля можно лишь при наличии специального QR-кода (на проверку каждого заявителя требовалось несколько дней). Всего с учетом желающих лицезреть необычный олимпийский парад, а также волонтеров, штатных работников и других лиц, причастных к Играм, правоохранительным органам пришлось проверить личные данные около 1 млн человек (5 тыс. из них было отказано в доступе к особо охраняемым объектам).

Кроме того, в Париже объявлен самый высокий уровень террористической угрозы. Город одновременно будут патрулировать до 75 тыс. сотрудников правоохранительных органов — как отмечает BBC, это крупнейшее развертывание сил безопасности Франции в мирное время. К ним присоединятся еще около 1,9 тыс. коллег примерно из 40 стран. Бдительность французских властей понятна — в Париже и его пригородах в последние годы не раз случались теракты.

В январе 2015 года боевики террористической организации «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена в России) атаковали редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo за публикацию карикатуры с пророком Мухаммедом, а в ноябре того же года боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) осуществили взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в коммуне Сен-Дени и расстреляли зрителей концерта в концертном зале «Батаклан». Этот теракт стал одним из самых масштабных во всей Европе. В январе 2016 года джихадист, вооруженный ножом для разделки мяса, атаковал парижских полицейских. В апреле 2017 года боевик ИГ открыл огонь по полицейским на Елисейских полях, а в июне того же года там же террорист протаранил своим автомобилем полицейскую машину. В 2020 году чеченский подросток обезглавил школьного учителя в пригороде Парижа после занятия, посвященного свободе слова, на котором педагог продемонстрировал карикатуры с пророком Мухаммедом.

Главной угрозой Олимпийских игр парижские власти считают именно джихадистов, сказал начальник столичной полиции Лоран Нуньес. А наибольшую озабоченность вызывает афганский филиал ИГ — «Вилаят Хорасан» (ИГ-Х), который взял на себя ответственность за теракт в московском «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Глава МВД Франции назвал эту группировку, «вне сомнения, самым опасным движением», но отметил, что не обладает данными о какой-либо конкретной угрозе для Олимпиады. Тем не менее французские власти провели массовые проверки мигрантов из бывших советских республик — ИГ-Х нередко вербует боевиков из их числа.

Особо пристальное внимание французские силовики уделяют таджикам и другим выходцам из стран Центральной Азии, уточняет Reuters. Некоторые из них рассказали агентству, что незадолго до Олимпиады полицейские им звонили или связывались другими способами, чтобы запросить дополнительную информацию как о них самих, так и о диаспоре.

Кроме того, власти Франции задействовали контртеррористический закон от 2017 года, чтобы ограничить передвижение и установить наблюдение за 155 лицами, которых сочли источниками террористических угроз. Как отмечает Reuters, некоторые из них ни разу не были уличены в радикальных взглядах или связях с экстремистами. Адвокат Жан-Франсуа Моран, представляющий интересы некоторых из тех, кто попал под ограничения, рассказал, что скудные обоснования со стороны властей натолкнули его на мысль, что в некоторых случаях контртеррористические меры принимались «оппортунистически», а не по итогам тщательного расследования.

Дело доходит и до арестов. В мае французская полиция задержала 18-летнего чеченского подростка, подозреваемого в планировании теракта на стадионе «Сент-Этьен», где пройдут футбольные матчи. В середине июля был арестован сторонник неонацистских идей, администратор телеграм-канала «Французская арийская дивизия», который, по версии правоохранительных органов, хотел совершить нападение на участников эстафеты олимпийского огня.

Как французские власти охотятся на иностранных шпионов

Французские спецслужбы также выявили около 1 тыс. человек, подозреваемых в попытках «оказать иностранное влияние на Игры — или, можно сказать, заниматься шпионажем», сообщил Дарманен. «Мы здесь для того, чтобы убедиться, что спорт не используется для шпионажа, кибератак или для критики, а иногда даже лжи о Франции и французах», — отметил министр.

За два дня до начала Игр, 24 июля, французские власти сообщили о задержании 40-летнего гражданина России, проживающего в Париже, по подозрению в подготовке «операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу» в период Олимпийских игр. Целью его деятельности, как утверждается, было «провоцирование столкновений во Франции». Власти не привели никакой дополнительной информации, лишь сообщили, что план россиянина не носил террористического характера.

Французское законодательство предусматривает до 30 лет заключения за осуществление шпионской деятельности в интересах иностранного государства. Le Monde пишет, что россиянина зовут Кирилл Грязнов. По информации издания, мужчина якобы был агентом Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. До 2010 года он работал в московском инвестиционном фонде, а затем переехал в Париж, где, резко сменив карьеру, окончил кулинарную школу. В конце следующего года он перебрался на горнолыжный курорт Куршевель и около полугода проходил стажировку в мишленовском ресторане. В 2012 году он сообщил хозяйке съемной квартиры, что вернулся в Москву и устроился работать в российское правительство. Но в 2013 году Грязнов посещал курсы обществознания для интеграции проживающих во Франции иностранцев. Дальнейшие детали его биографии неизвестны, но доподлинно установлено, что в 2024 году он продолжал жить во Франции.

8 мая мужчина должен был вылететь из Стамбула в Париж, однако его не пустили на рейс из-за сильного алкогольного опьянения. Тогда Грязнов решил лететь в Париж через Болгарию; по-прежнему нетрезвый, он якобы позвонил из ресторана своему «куратору в российской разведке» и похвастался, что планирует сорвать церемонию открытия Олимпиады. Этот звонок был перехвачен европейскими спецслужбами, и 21 июля мужчину задержали в его парижской квартире.

Во время обысков полицейские нашли «карту элитного российского подразделения спецназа, действующего под командованием ФСБ». В соцсетях мужчина называет себя шеф-поваром, работающим по индивидуальным заказам, и публикует видео о приготовлении разных блюд, у него свыше 10 тыс. подписчиков. Россиянин также участвовал в кулинарных реалити-шоу.

По словам Дарманена, «угрозы иностранного вмешательства и дезинформации» исходят не только от России, но и от других стран — впрочем, назвать их он отказался. Посольство России сообщило, что не получало от французских властей уведомлений о задержании российского гражданина по подозрению в шпионаже.