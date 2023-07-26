Суд приговорил обвиняемого во взрыве на железной дороге в Брянской области к 22 годам

Обвиняемому во взрыве на железной дороге в Брянской области дали 22 года

По версии СК, Сергей Белавин, имеющий российское и украинское гражданство, был завербован Киевом; в июне 2022 года он подорвал железную дорогу перед грузовым поездом, шедшим из Белоруссии

Ликвидация последствий срабатывания взрывного устройства на железной дороге в Брянской области (Фото: ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима Сергея Белавина, которого признали виновным в подрыве железнодорожных путей в Брянской области летом 2022 года, сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Его также оштрафовали на 800 тыс. руб.

Прокуратура требовала назначить мужчине 23 года колонии.

Белавину вменили четыре статьи УК: теракт в составе организованной группы, обучение террористической деятельности, незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ и незаконное изготовление взрывного устройства (ст. 205, 205.3, 222.1 и 223.1).

Осужденный — гражданин России и Украины. По версии следствия, в 2019 году его завербовали украинские спецслужбы, после чего мужчина три года «обучался террористической деятельности» на территории этой страны. В июне 2022-го Белавин приехал в Россию «под видом трудовой деятельности», нашел тайник со взрывчатыми веществами, изготовил бомбу с дистанционным управлением и установил ее на железнодорожном пути возле села Робчик в Брянской области.

Белавин взорвал бомбу 9 июля, когда по этому участку проходил грузовой поезд из Белоруссии. Никто не пострадал, но повреждения получили состав и железнодорожное полотно.

В суде заявили, что Белавин признал вину.