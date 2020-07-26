Политика , 26 июл, 08:58
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Умерла автор статьи «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева
В Санкт-Петербурге умерла генеральный секретарь ЦК незарегистрированной Всесоюзной Коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступиться принципами» Нина Андреева. Об этом сообщается на сайте партии.
Андреева перенесла тяжелую болезнь и скончалась 24 июля, говорится в сообщении.
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