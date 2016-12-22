Российские военные поблагодарили Израиль за удар по позициям ИГ в Сирии

Министерство обороны России выразило благодарность Силам обороны Израиля за авиационно-артиллерийский удар по позициям боевиков в Сирии, передает «РИА Новости». В ведомстве заявили, что уничтоженные боевики относились к запрещенной в России группировке «Исламское государство».
Российское военное ведомство прокомментировало обмен ударами, произошедший в районе сирийско-израильской границы вечером 25 июля. Как полагают военные, боевики пытались спровоцировать армию Израиля на нанесение ударов по сирийским правительственным силам. «25 июля около 21:30 мск боевики террористической группировки ИГИЛ, пытаясь спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской правительственной армии, подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля из района населенных пунктов Нафа и Шаджара (провинция Эль Кунейтра)», — рассказали в Минобороны.
Российские военные подтвердили, что ответный удар Израиля оказался эффективным и поразил назначенные цели. «Точным ответным ударом авиации и артиллерии армии обороны Израиля все террористы ИГИЛ и ракетные установки были оперативно уничтожены», — говорится в заявлении.
Успех израильского удара высоко оценили в России. В заявлении Минобороны говорится о выраженной израильским военным благодарности. «Командование российской группировки войск в Сирии по установленным каналам связи выразило благодарность руководству армии обороны Израиля за уничтожение боевиков и предотвращение крупной провокации террористов», — сообщили в ведомстве.
О нанесении удара по сирийской территории пресс-служба израильской армии сообщила вечером 25 июля. Атака последовала вслед за обстрелом территории Израиля, произведенным одной из группировок участвующих в сирийском конфликте. Израильские военные интерпретировали произошедшее как «ошибочную атаку», предположив, что целью обстрела был не Израиль, а позиции на территории самой Сирии. Тем не менее, угроза безопасности мирных жителей, как заявили в ЦАХАЛ, вынудила нанести ответный удар по ракетным установкам, из которых велся обстрел.
«Последние несколько дней на сирийской территории, прилегающей к границе с Израилем, продолжаются ожесточенные бои. IDF будет противодействовать любым попыткам нанести урон суверенитету Израиля и безопасности его мирных жителей», — прокомментировали инцидент в израильской армии.