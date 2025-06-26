Для защиты на случай конфликта с Россией Европе потребуются миллионы дронов, и подготовку такой «армии» нужно начинать уже сейчас, заявил еврокомиссар по обороне. Путин говорил, что планы нападения на Европу — «беспардонная ложь»

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Европейский союз (ЕС) должен создать «армию беспилотников» для защиты на случай возможного нападения со стороны России, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Sky News.

«У России может быть около 5 млн беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», — сказал Кубилюс.

Еврокомиссар предупредил, что в случае военного конфликта с Россией европейские страны столкнутся с «проверенной в боях» российской армией.

Рассуждая о том, сколько беспилотников может потребоваться странам Европы, Кубилюс напомнил: Украина планирует в 2025 году произвести более 4 млн беспилотников с учетом того, что, по оценкам ВСУ, протяженность линии фронта на данный момент составляет 1200 км. Его же родная страна Литва имеет общую границу с Россией и Белоруссией протяженностью около 900 км. «Если украинцам нужно 4 млн, то нам нужно около 3 млн беспилотников на год, если начнется война, если наступит «день X», — отметил еврокомиссар.

«На европейском континенте в настоящее время есть только две армии, проверенные в боях и способные использовать миллионы беспилотников: одна — российская, другая — украинская», — продолжил Кубилюс. По этой причине, считает он, Европе уже сейчас следует сформировать команды инженеров и производителей, готовых наращивать производство беспилотников.

Со ссылкой на данные военной разведки Sky News пишет, что российские войска могут быть готовы нанести удар по одной из стран НАТО в течение ближайших пяти лет. Такие же временные рамки днем ранее обозначил президент Украины Владимир Зеленский. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте говорил, что российская угроза «существует». Именно поэтому на саммите в Гааге было решено увеличить расходы на оборону, добавил он. По оценкам Bloomberg, ущерб от гипотетического конфликта России и НАТО для мировой экономики может составить $1,5 трлн за первый год.

Комментируя заявления о возможном вторжении России в страны Европы, президент Владимир Путин отмечал, что представители НАТО «сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год». «Здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью. Из этого ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений», — говорил глава государства в июне.