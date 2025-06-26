Bloomberg узнал, как Каспаров замешан в деле о захвате власти в Африке

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан Минюстом иноагентом) оказался замешан в деле о попытке свержения власти в Южном Судане, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Каспаров познакомил Питера Аджака, научного сотрудника Гарварда, обвиненного в прошлом году в планах захватить власть в Южном Судане, с соучредителем торговой компании Jane Street Робертом Граниери, который предоставил финансирование Аджаку.

«Моя репутация и мои принципы очевидны и остаются неизменными. Я посвятил значительную часть жизни борьбе за гражданские права и продвижению демократии по всему миру», — сообщил представить Каспарова Bloomberg.

Кроме Аджака, обвиняемым по делу проходит Абрахам Кич — оба чернокожие выходцы из Южного Судана. Их подозревают в том, что они планировали закупить автоматы АК-47, ракеты Stinger и гранаты для свержения правительства. Они отказывались признать вину. Дело против них заведено в США.

Граниери подтвердил, что предоставил финансирование, но заявил, что был обманут. «В данном случае человек, которого Роб считал правозащитником, обманул его и лгал о своих истинных намерениях», — отметил его адвокат.

Обвинение считает, что без поддержки со стороны Граниери заговорщики не имели бы нескольких миллионов долларов на закупку необходимого оружия. По данным New York Post, бизнесмен предоставил им $7 млн. Издание также упоминает связи Каспарова с Аджаком и Граниери.

Каспаров — 13-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад. В 2005 году он завершил шахматную карьеру ради политической деятельности, в 2012 году был избран в Координационный совет российской оппозиции, а год спустя покинул Россию. Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.