Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»

Степашин обратил внимание, что военные одеваются и покупают все другое им необходимое за свой счет, на это может уходить половина их зарплаты. Ее величина — не менее 210 тыс. руб. в месяц

Сергей Степашин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Российские военнослужащие должны быть обеспечены обмундированием и другим необходимым не за свой счет, а за счет государства, заявил председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр Сергей Степашин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Обращаясь к депутату Госдумы Ирине Яровой, он заявил, что «побираются подчас наши военнослужащие» и нужно решить соответствующую проблему.

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«Эти зарплаты, которые мы им дали, половина забирается: на обмундирование, на все остальное. Это правда. В отпуск солдатики и офицеры едут за свой счет. Я сам советский генерал. Мы всегда ездили, <...> извини меня, как положено, государством положено», — сказал Степашин.

«Фонтанка» пишет, что Яровая в ответ напомнила о положении в армии в 1990-х и призвала увидеть положительные изменения, произошедшие при Владимире Путине.

РБК направил запрос в Минобороны.

Степашин был главой российского правительства три месяца в 1999 году. На этой должности его сменил Путин. До этого был руководителем Федеральной службы контрразведки, ФСБ, министром юстиции и министром внутренних дел. После ухода с поста премьера в 2000-м стал главой Счетной палаты (до 2013 года), потом был назначен председателем наблюдательного совета государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Две недели назад на то, что солдаты вынуждены покупать обмундирование за свой счет, обратил внимание заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, генерал-полковник Владимир Шаманов.

«Те, которые бывают за ленточкой, знают, что настоящая армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто не подлежит никаким оценкам», — заявил депутат.

В связи с плохими поставками он также раскритиковал генералов, назвав их «другой армией», которая «разодета и расшита».

О проблеме писали и местные СМИ в различных регионах. Так, югорский портал Muksun.fm со ссылкой на родственников мобилизованных и военнослужащих по контракту писал, что солдатам приходится покупать все, «начиная от запчастей на машину: бронежилеты, каски, спальники, палатки, еду, бензин, стройматериалы». Одна из жен военных в беседе с изданием оценила ежемесячные траты супруга не менее чем в 50 тыс. руб. В одном из тематических чатов родственников военнослужащих назывались суммы от 30 тыс. до 100 тыс. руб.

Минимальная выплата военнослужащего по контракту в зоне военной операции составляет 210 тыс. руб. в месяц. Некоторые регионы также предоставляют дополнительные ежемесячные выплаты: например, в Москве это 50 тыс. руб.