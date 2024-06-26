Путин к юбилею присвоил Зюганову звание Героя Труда
Президент Владимир Путин присвоил руководителю фракции КПРФ Геннадию Зюганову, которому исполняется 80 лет, звание Героя Труда. Об этом сообщается в указе, подписанном главой государства.
Звание ему присвоено «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность».
Награда «Герой Труда» является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Почетное звание изначально было установлено постановлением ЦИК СССР в 1927 году. Оно присваивалось в 1928–1938 годах лицам с особыми заслугами в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы. В 1938 году было учреждено звание Героя Социалистического Труда, и после этого звание «Герой Труда» больше не присваивалось, хотя и формально существовало, а было отменено только в 1988 году.
В августе 2012 года в Тюмени делегаты конференции межрегионального общественного движения «В защиту человека труда» обратились к Путину с просьбой вновь ввести в России звание «Герой Труда». Президент учредил награду в марте 2013 года, объяснив это необходимостью «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда».
Зюганов родился 26 июня 1944 года в деревне Мымрино в Орловской области. В 1969 году окончил Орловский государственный педагогический институт. В 1972–1983 годах занимал различные должности в Орловском обкоме ВЛКСМ и КПСС. Далее до 1989 года работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 1989–1990 годах был заместителем заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС.
В 1990 году стал одним из инициаторов создания КП РСФСР. Был избран членом Политбюро, секретарем ЦК партии. В 1993 году был избран председателем ЦИК КПРФ (с 1995 года — председатель ЦК КПРФ). В Госдуму Зюганов избирался с 1993 года. С 1994 года бессменно возглавляет фракцию КПРФ.
Политик четырежды баллотировался на пост президента — в 1996, 2000, 2008, 2012 годах. Каждый раз занимал второе место. В 1996 году Зюганов в первом туре набрал 32,03%, а Борис Ельцин, который занимал тогда пост президента, — 35,32%. Однако во втором туре разрыв между кандидатами составил примерно 13 пунктов (53,82 против 40,31%). В дальнейшем поддержка Зюганова постепенно снижалась — он набирал 29,21%, 17,72% и 17,18% голосов соответственно.
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