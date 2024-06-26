Bloomberg сообщил о «токсичности» Макрона среди союзников

Bloomberg: Макрон стал токсичным для своих союзников

Ближайшие соратники перед выборами дистанцируются от Макрона на фоне непопулярности президента: партия Ле Пен лидирует в опросах с 35,4%, президентские силы на третьем месте с 20,6%

Эмманюэль Макрон (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

Популярность французского президента Эмманюэля Макрона слабеет, и кандидаты на выборах в парламент страны могут дистанцироваться от его образа в предвыборной кампании, признало руководство подразделения по связям с общественностью Елисейского дворца, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Его ближайшие сторонники опасаются, что личный бренд президента стал токсичным, из-за чего десятки депутатов, сопровождавших Макрона в его политической карьере, перед выборами желают изменить тактику предвыборной кампании. Большинство проправительственных кандидатов не стали размещать изображение Макрона на своих листовках и предвыборных плакатах. На расстоянии держатся даже такие политические тяжеловесы среди близких соратников, как министр финансов Брюно Ле Мэр и премьер Габриэль Атталь.

Досрочные парламентские выборы во Франции пройдут 30 июня и 7 июля после триумфа ультраправого «Национального объединения» (RN), списки которого возглавлял 28-летний Жордан Барделла — протеже Марин Ле Пен, она сейчас возглавляет фракцию в Национальной ассамблее. Результат RN (31,3%) на выборах в Европарламент оказался почти в два раза выше, чем у коалиции Besoin d’Europe, в которую входит пропрезидентское «Возрождение».

«Да, есть неприятие президента», — признал в эфире BFMTV Эдуард Филипп, занимавший пост премьера в первом правительстве Макрона.

Близкий к Макрону собеседник агентства назвал нормальным то, что кандидаты не используют образ президента, поскольку это выборы в парламент, а не на пост главы государства. Источник признал возможность поражения пропрезидентских сил, но отметил, что только диктаторы не рискуют.

В случае поражения своей партии Макрон сохранит контроль только над вопросами обороны и иностранных дел. Полномочия по внутренним делам, включая полицейскую и финансовую политику, относятся к обязанностям премьер-министра, напоминает Bloomberg. Если партия Ле Пен получит большинство голосов, пост главы правительства займет ее правая рука Жордан Барделла.

Согласно результатам последних опросов, «Национальное объединение» увеличивает свою популярность: партия поднялась на 0,7%, до 35,4%. На втором месте альянс левых сил «Новый народный фронт» с 28,1% (снижение на 0,1%), пропрезидентская коалиция на третьем месте с 20,6%.