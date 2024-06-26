В Николаеве и Сумах прогремели взрывы
В Сумах и Николаеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне».
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в шести областях Украины, включая Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Сумскую.
Вечером 25 июня о взрывах также сообщали власти Харьковской области. «В Харькове слышна серия взрывов», — написал в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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