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Военная операция на Украине ,  
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В Николаеве и Сумах прогремели взрывы

В Николаеве и Сумах после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Воздушная тревога в настоящее время объявлена в южных и центральных областях Украины, взрывы прогремели в Николаеве и Сумах, сообщают местные СМИ
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Сумах и Николаеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне».

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в шести областях Украины, включая Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Сумскую.

Вечером 25 июня о взрывах также сообщали власти Харьковской области. «В Харькове слышна серия взрывов», — написал в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

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Фото:Алина Смутко / Reuters

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Сумская область Николаевская область Военная операция на Украине взрывы
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