В Николаеве и Сумах после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы

В Николаеве и Сумах прогремели взрывы

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в южных и центральных областях Украины, взрывы прогремели в Николаеве и Сумах, сообщают местные СМИ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Сумах и Николаеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Страна.ua» и «Суспильне».

Воздушная тревога в настоящее время объявлена в шести областях Украины, включая Николаевскую, Одесскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую и Сумскую.

Вечером 25 июня о взрывах также сообщали власти Харьковской области. «В Харькове слышна серия взрывов», — написал в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.