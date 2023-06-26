Умер создавший литий-ионные батарейки лауреат Нобелевской премии

Став лауреатом Нобелевской премии по химии в 97 лет, Гуденаф оказался старейшим человеком, получившим эту награду. В прошлом году ученый отметил столетний юбилей

Джон Гуденаф (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по химии Джон Гуденаф скончался в возрасте 100 лет, сообщил Техасский университет, профессором которого был ученый.

Гуденаф получил известность благодаря тому, что был одним из разработчиков литий-ионного аккумулятора. Эта технология получила широкое распространение в мобильных телефонах, компьютерах и бытовой технике. «Его открытие привело к беспроводной революции и дало электронные устройства в руки людей во всем мире», — отмечает университет.

Вместе с двумя другими учеными, которые развивали технологию литиевых аккумуляторов в 1970-1990-х, — Майклом Уиттингемом и Акирой Ёсино, Гуденаф был удостоен Нобелевской премии по химии в 2019 году. Он оказался старейшим человеком, получившим эту награду (в момент награждения ученому было 97 лет).

Открытия Гуденафа улучшили жизнь миллиардов людей, отмечает университет. «Он был лидером в области научных исследований на протяжении многих десятилетий своей карьеры и никогда не прекращал поиск инновационных решений для хранения энергии», — говорится в сообщении.

Гуденаф родился в 1922 году в городе Йена на востоке Германии в семье американцев. Он вырос в США и получил степень бакалавра математики в Йельском университете. После службы метеорологом в американской армии он продолжил обучение в Чикагском университете. Там он был студентом у нобелевского лауреата по физике Энрико Ферми.

Научную карьеру Гуденаф начал в Массачусетском институте в 1952 году, он проработал там 24 года и заложил основу для разработки оперативной памяти (ОЗУ) для цифровых компьютеров. После этого учебного заведения он перешел в Оксфордский университет, где стал главой лаборатории неорганической химии. Именно там ученый разработал прототип литий-ионного аккумулятора. В последствии его массовым выпуском занялась компания Sony.

Как отмечает The New York Times, Гуденаф отказался от большинства прав на своих изобретения и не получал отчислений за них, его доходом была только зарплата в нескольких университетах, где он проработал около 60 лет. Денежные выплаты, полученные вместе с наградами, он жертвовал на исследования и научные стипендии, отмечает газета.

С 1951 года Гуденаф был женат на ученом-историке Ирен Уайзман. Они были в браке более 60 лет, супруга скончалась в 2016 году. Детей у них не было. У Гуденафа остались брат Дэниел и сестра Урсула, оба они профессора в области биологии.

25 июля 2022 года Гуденаф отметил столетний юбилей.