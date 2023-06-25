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В Болгарии прогремел взрыв на складе поставлявшего оружие Киеву Гебрева

Взрыв прогремел на складе боеприпасов в Болгарии, владелец которого поставлял оружие Киеву
Гебрев в 2021-м признал, что поставлял оружие на Украину после 2014 года. На его складах с боеприпасами с 2011 года произошло пять взрывов, последний — 31 июля прошлого года. Гебрев назвал инцидент «копией» прошлогоднего взрыва
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

На складе боеприпасов, который принадлежит компании EMCO бизнесмена Емельяна Гебрева, в ночь на 25 июня прогремел взрыв, повлекший за собой пожар. Склад находится неподалеку от болгарского города Карнобат. Гебрев в эфире телеканале BTV рассказал, что никто не пострадал, и назвал произошедшее «копией» взрыва, произошедшего летом прошлого года на другом складе боеприпасов его компании.

«Невероятно, но этот взрыв является копией того, что был год назад. В течение года не было никакого движения по предыдущему взрыву, чтобы я мог что-нибудь объяснить. Этот вопрос должен быть передан следователям», — сказал он.

По словам бизнесмена, кто и что стоит за этими взрывами, «довольно серьезно и страшно». «С 2011 года и до сих пор все, что связано с таким типом взрывов, замазывается и отправляется в забвение. Очень серьезная сила контролирует эту страну», — считает Гебрев.

Как рассказывали местные жители, на складе в районе часа ночи прогремело несколько взрывов, начался пожар, передает BTА. В МВД Бургаса заявили, что пострадавших нет. Группа специалистов по боеприпасам, пожарных техников и следователей полиции должна быть сформирована для осмотра объекта через 72 часа, в течение этого времени он будет опечатан, добавил телеканал. Масштабы ущерба, причиненного пожаром, последовавшим за взрывами, пока не установлены.

BNR пишет, что здание полностью сгорело, и уточняет, что инцидент произошел на складе в районе Погребите.

31 июля прошлого года взрыв и пожар произошли на складе боеприпасов EMCO, также расположенном неподалеку от Карнобата, в районе Чобан-Дере. Тогда тоже никто не пострадал, угрозы для населения не было, говорила мэр города Стефка Иванова. Гебрев тогда отрицал вероятность «человеческой ошибки».

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Гебрев в 2021 году подтвердил, что его компания отправляла оружие Украине после 2014 года в разгар конфликта на юго-востоке страны. Он говорил, что вооружение — на складе в Чехии. По данным The New York Times, речь шла о складе боеприпасов в деревне Врбетице, где в результате взрыва в октябре 2014 года погибли два человека.

Чехия тогда сочла причастными к произошедшему российские спецслужбы. В Москве отвергали обвинения. Стороны выслали ряд дипломатов друг друга, а также взаимно сократили число сотрудников посольств.

Кроме того, в 2021 году болгарская Генпрокуратура сообщила о возможной причастности россиян к четырем взрывам на складах Гебрева в 2011, 2015 и 2020 годах. По одной из версий ведомства, целью взрывов было вооружение, которое должны были поставить в Грузию и на Украину.

До этого, в 2019 году, болгарская полиция сообщила, что подозревает гражданина России Сергея Федотова в попытке убийства Гебрева весной 2015 года. Тогда бизнесмену стало плохо на приеме в Софии. Он впал в кому и был госпитализирован, но в итоге остался жив. В 2020 году Федотову и еще двум фигурантам заочно предъявили обвинения.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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