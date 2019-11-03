СМИ узнали о получении принцем Чарльзом поддельных картин за $136 млн

Благотворительный фонд принца временно арендовал три картины Моне, Пикассо и Дали у обанкротившегося британского бизнесмена

Принц Чарльз (Фото: Reuters)

Британский принц Чарльз оказался втянут в скандал с тремя предположительно поддельными картинами художников Клода Моне, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали стоимостью 105 млн фунтов стерлингов ($136 млн).

Речь идет о картине Моне «Водяные лилии», Пикассо и Дали. Произведения были среди 17 картин, которые благотворительный фонд Чарльза получил взаймы от обанкротившегося бизнесмена Джеймса Станта. Представитель фонда подтвердил Daily Mail, что организация «иногда берет на время картины, полученные от частных лиц и организаций». «Очень прискорбно, что подлинность этих конкретных картин поставлена под сомнение», — добавил он и уточнил, что произведения больше не выставлены публично в штаб-квартире фонда.

Поводом для скандала стало заявление американского художника Тони Тетро, которого посадили на шесть месяцев за подделку произведений искусства. В интервью британским журналистам он рассказал, что делал копии картин известных мастеров и продавал их Станту. По его словам, последний прекрасно знал, что имеет дело с подделками. Якобы бизнесмен соглашался с тем, что картинами можно произвести впечатление на гостей, однако первую серьезную проверку они не пройдут.

Впрочем, как сообщает Daily Mail, существуют документы о том, что картины все же подлинные. По крайней мере, эксперты в Париже, которые проверяли их, не усомнились в происхождении полотен. Теперь, однако, они отказываются от каких-либо комментариев.