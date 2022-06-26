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Война санкций ,  

Менее 5% немецких компаний решили покинуть российский рынок

От числа немецких компаний, которые составляют две трети Российско-германской торговой палаты, лишь 4% заявили о намерении полностью уйти с российского рынка. Остальные планируют продолжить работу
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Лишь 4% немецких компаний, работающих в России, заявили о желании полностью покинуть рынок с начала военных действий на Украине, сообщили РБК в Российско-Германской внешнеторговой палате (ВТП).

«В конце апреля Российско-Германская внешнеторговая палата провела опрос среди своих 1050 компаний-членов, чтобы выяснить, каким они видят будущее своего бизнеса в России. От числа немецких компаний, которые составляют две трети от общего количества членов ВТП, лишь 4% заявили о намерении полностью уйти с российского рынка. Остальные планируют продолжить свою деятельность на рынке без каких-либо изменений, либо частично отказавшись от новых проектов или изменив свою структуру», — заявили в ВТП. К немецким компаниям относятся те, чьими собственниками являются граждане или компании ФРГ.

Во внешнеторговой палате отметили, что с начала года в нее вступили 54 компании. При этом с 24 февраля свое членство аннулировали 20. «Однако в средне- и долгосрочной перспективе мы ожидаем уменьшения числа компаний-членов в 2023 году. Тем не менее мы останемся самой крупной иностранной бизнес-ассоциацией в России», — добавили в ВТП.

После объявления о начале специальной военной операции на Украине Россию покинули десятки европейских и немецких компаний. Среди них немецкая Siemens и ее «дочка» «Сименс Мобильность», которая объявила об уходе и разрыве совместных контрактов с РЖД 12 мая. «Сименс Мобильность» создала в России сеть депо для обслуживания и ремонта поездов «Сапсан» и «Ласточка», а ее дочерние предприятия производят преобразователи частоты и тяговые электродвигатели.

3 июня о своем уходе с рынка объявил крупнейший страховщик Европы — немецкая компания Allianz Group. Также российский рынок покинули немецкие автомобильные концерны Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, производитель бытовой химии и товаров для ремонта Henkel, разработчик программного обеспечения SAP, бренд кондитерской продукции Dr. Oetker, банки Deutsche Bank и Commerzbank.

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Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс в интервью немецкому RND заявил, что ушедшие немецкие компании не вернутся на российский рынок в обозримой перспективе, отметив, что многие только начинают покидать рынок из-за юридических сложностей. По его словам, этот процесс может занять «месяцы, если не годы». «Скорого возвращения в Россию вообще не предвидится», — подчеркнул он. При этом Хармс считает, что некоторые немецкие компании все же оставили открытой возможность возвращения, потому что «если совсем уйти с российского рынка, то потом будет очень сложно вернуться». Потери немецкого бизнеса от ухода из России Хармс охарактеризовал как «приемлемые», поскольку компании сильнее пострадали от нарушения глобальных цепочек поставок и роста цен, вызванных началом военных действий на Украине.

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Профессиональная аналитика
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