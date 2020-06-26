Главой Евразийского банка развития станет топ-менеджер «Почты России»

Заместитель гендиректора «Почты России» Николай Подгузов возглавит Евразийский банк развития (ЕАБР)

Николай Подгузов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Новым председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) станет заместитель гендиректора «Почты России» Николай Подгузов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

«Минфин России внесет кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)», — говорится в сообщении. Соответствующее распоряжение уже подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

Вопрос об избрании председателя правления ЕАБР запланирован к рассмотрению на заседании совета банка, которое состоится 30 июня.

Ранее источник ТАСС сообщил, что глава ЕАБР Андрей Бельянинов с 29 июня покидает банк. Он занимал этот пост с 1 декабря 2017 года.

Кандидатуру Бельянинова поручал внести премьер-министр Дмитрий Медведев. В июле 2016 года первый подал в отставку с поста главы ФТС, после того как следователи, занимавшиеся делом о контрабанде алкоголя, обнаружили у него дома 9,5 млн руб., $390 тыс. и €350 тыс. Сам Бельянинов тогда заявил, что все это частные накопления. 28 июля Медведев подписал распоряжение о его увольнении с поста главы ФТС и о назначении на эту должность Владимира Булавина.