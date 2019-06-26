Reuters узнал о краже Китаем данных у крупнейших ИT-компаний мира

Сети мировых ИT-компаний много лет подвергаются продуманной и хорошо спланированной хакерской атаке из Китая, пишет Reuters. Среди жертв злоумышленников — Hewlett Packard Enterprise, IBM, Fujitsu, NTT Data и многие другие

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Связанные с Китаем хакеры смогли проникнуть в сети крупнейших технологических компаний, сообщает Reurters со ссылкой на источники. Агентство указывает, что речь идет о многолетнем, кропотливом вторжении и перехвате данных.

Многолетняя хакерская атака затронула таких гигантов, как Hewlett Packard Enterprise (HPE) и IBM, а также американского производителя атомных подлодок Huntington Ingalls Industries. Пострадали также японские Fujitsu и NTT Data, индийская Tata Consultancy Services, компания Dimension Data (штаб-квартира в ЮАР), а также американская компания DXC Technology, образованная после слияния одного из подразделений HPE и Computer Sciences Corporation.

Этапы заражения

По данным Reuters, данные HPE и ее предшественника Hewlett Packard перехватывались хакерами минимум с 2012 года. Служба безопасности Hewlett Packard обнаружила вторжение в 2012 году, а после тщательной проверки выяснила, что отдельные вторжения имели место еще в 2010 году. Тогда хакерскую атаку удалось отбить, но злоумышленники организовали новое вторжение и опережали сотрудников корпорации в этом противостоянии, пишет Reuters со ссылкой на документы.