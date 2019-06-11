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Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США
Данные похитили из сети, в которую подрядчик загрузил фотографии, собранные погранслужбой. В ведомстве заявляют, что пока ни одно из фото не появилось в интернете и обвиняют подрядчика в нарушении протокола
Фото: Loren Elliott / Reuters

Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) сообщила, что хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома, передает CNN.

В CBP заявили, что 31 мая подрядчик ведомства загрузил собранные погранслужбой фотографии граждан и автомобильных номеров в собственную сеть. «Сеть субподрядчика была впоследствии скомпрометирована злонамеренной кибератакой», — рассказали в погранслужбе.

Ведомство уведомило конгресс о случившемся и работает с правоохранителями над установлением размеров утечки и возможными ответными мерами. В CBP утверждают, что ни одно из фото пока не появилось в интернете. Известно ли, кто стоит за атакой и сколько человек затронул взлом, не сообщается. Название подрядчика, допустившего утечку, в погранслужбе также не назвали.

Политика
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В конце мая издание The Register сообщило в взломе компании Perceptics, которая занимается госконтрактами по сканированию номерных знаков. В интернете оказались базы с фотографиями машин, пересекающими границу в Нью-Мексико. Источник газеты The New York Times утверждает, что в результате атаки пострадали данные не более 100 тыс. человек. По его словам, в интернет утекли снимки водителей и номерных знаков, а не фото из аэропортов.

Первой о взломе сообщила газета The Washington Post. Сенатор Рон Уайден заявил изданию, если государство собирает данные о гражданах, то оно должно отвечать за их сохранность. CBR должна проинформировать всех, чьи данные могли пострадать, о возможной утечке, а властям необходимо объяснить, как предотвратить подобных ситуаций в будущем, считает сенатор.

Автор: Константин Нагаев
Теги: погранслужба, хакеры, фотографии
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