Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США

Данные похитили из сети, в которую подрядчик загрузил фотографии, собранные погранслужбой. В ведомстве заявляют, что пока ни одно из фото не появилось в интернете и обвиняют подрядчика в нарушении протокола

Фото: Loren Elliott / Reuters

Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) сообщила, что хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома, передает CNN.

В CBP заявили, что 31 мая подрядчик ведомства загрузил собранные погранслужбой фотографии граждан и автомобильных номеров в собственную сеть. «Сеть субподрядчика была впоследствии скомпрометирована злонамеренной кибератакой», — рассказали в погранслужбе.

Ведомство уведомило конгресс о случившемся и работает с правоохранителями над установлением размеров утечки и возможными ответными мерами. В CBP утверждают, что ни одно из фото пока не появилось в интернете. Известно ли, кто стоит за атакой и сколько человек затронул взлом, не сообщается. Название подрядчика, допустившего утечку, в погранслужбе также не назвали.

В конце мая издание The Register сообщило в взломе компании Perceptics, которая занимается госконтрактами по сканированию номерных знаков. В интернете оказались базы с фотографиями машин, пересекающими границу в Нью-Мексико. Источник газеты The New York Times утверждает, что в результате атаки пострадали данные не более 100 тыс. человек. По его словам, в интернет утекли снимки водителей и номерных знаков, а не фото из аэропортов.