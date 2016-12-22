НАТО обязала свою авиацию действовать в любых районах и условиях

Впервые с момента основания альянса НАТО составила стратегию собственных Военно-воздушных сил. Согласно ей, ВВС блока «должны действовать на любых территориях и в любых условиях», даже в «защищенном воздушном пространстве»

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Военно-воздушные силы (ВВС) НАТО должны быть способны защититься от сил конкурентов и предвидеть растущую роль систем киберкосмического базирования, говорится в новой стратегии ВВС Североатлантического альянса, которую ее представители обнародовали 26 июня. Соответствующее сообщение размещено на сайте НАТО. Согласно ей, воздушные силы союзников «должны действовать на любых территориях и в любых условиях».

Подобный документ, как уточнили в пресс-службе, несмотря на то что Военно-воздушные силы играли центральную роль в НАТО на протяжении нескольких десятилетий, стал первым в своем роде с момента основания блока в 1949 году.

«Уже почти 70 лет Воздушные силы [альянса] являются основной частью военного потенциала НАТО», — заявила, говоря о новой стратегии, представитель НАТО Оана Лунгеску.​ Именно авиация блока, по ее словам, «сдерживая Советский Союз во время холодной войны, действуя в ходе операции на Балканах в 1990-х годах, а также ведя борьбу с международным терроризмом в пустынях Афганистана, помогла защитить людей и достичь НАТО ее политических целей».

«По мере того как мы предпринимаем новые шаги для повышения готовности Вооруженных сил в рамках Североатлантического блока, новая стратегия поможет ВВС союзников оставаться на уровне мировых стандартов, а также быть гибкими и готовыми к любым возможным непредвиденным обстоятельствам», — указала Лунгеску.

В документе, как поясняется в сообщении на сайте организации, речь, в частности, идет о «текущей и будущей» обстановке в плане безопасности, в которой действуют и будут действовать Воздушные силы союзников. «Признавая, что десятилетия неоспоримых воздушных операций могут подойти к концу, стратегия предостерегает, что современные системы противовоздушной обороны, а также кибер- и электронные приемы ведения войны могут повлиять на воздушные операции НАТО, — отметили в пресс-службе и добавили: — ВВС стран НАТО должны иметь возможность вести боевые действия на всех территориях и в любых условиях, включая сильно защищенное и перегруженное воздушное пространство».​

Выпущенный организацией документ, как заметили также в пресс-службе, представляет собой «план развития доктрин и новых возможностей Воздушных сил» альянса. Нынешние военно-воздушные операции блока, несмотря на прописанные в документе положения, будут продолжаться, добавили в организации, заметив, что последний документ, сопоставимый с выпущенной 26 июня стратегией, НАТО обнародовала в 2011 году. Это было стратегия Североатлантического союза.