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Путин сменил командующего Черноморским флотом
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Путин сменил командующего Черноморским флотом
Политика, 10:49
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Путин сменил командующего Черноморским флотом
Владимир Путин назначил командующим Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева. С мая он был и.о. командующего ЧФ. Ранее эту должность занимал Александр Витко, который сейчас перешел в Главное командование ВМФ
Александр Моисеев (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Новым командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Александр Моисеев. Его предшественник Александр Витко перешел в Главное командование ВМФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черморфлота.

«Вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич указом президента Российской Федерации назначен командующим Черноморским флотом. Адмирал Александр Викторович Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота», — говорится в сообщении.

О планах смены командующего ЧФ стало известно в мае. Источник РБК сообщал, что Витко займет должность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом России. По словам собеседника, у Витко были напряженные отношения с губернатором Дмитрием Овсянниковым. В то же время основной причиной источник назвал истечение пятилетнего срока службы. ЧФ Витко возглавлял с 2013 года.

Тогда же близкий к правительству Севастополя источник РБК рассказал, что сменить Витко может Герой России, вице-адмирал и заместитель начальника Генштаба Александр Моисеев. 14 мая он был назначен и.о. командующего ЧФ.

Командующего Черноморским флотом решили поменять
Политика

Александр Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. В 1987 году он окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С.Попова в Санкт-Петербурге. Службу на флоте он начал проходить на подлодках Северного флота. В 1994 году Моисеев в должности старшего помощника командира атомной подлодки К-18 «Карелия» участвовал в походе к Северному полюсу, за что получил орден Мужества. С июня 2011 года по апрель 2012 года Моисеев занимал пост заместителя командующего подводными силами СФ, с 2012 по 2016 год он лично возглавлял подводные силы Севморфлота. В ноябре 2017 года Моисеев был назначен заместителем начальника Генерального штаба.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Черноморский флот
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