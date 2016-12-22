Дамаск сообщил о ракетной атаке со стороны Израиля

Две ракеты упали в ночь на 26 июня в окрестностях международного аэропорта Дамаска, сообщило сирийское государственное агентство SANA. В сообщении утверждается, что ракеты были израильскими. Другие подробности ракетной атаки не приводятся.

Заявлений с израильской стороны пока не последовало.

Территория Сирии регулярно подвергается ракетным обстрелам. Один из таких обстрелов случился в конце мая. Как сообщало тогда агентство SANA, обстрелу подчергся военный аэродром в провинции Хомс в центральной части страны.

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