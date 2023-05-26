В Петербурге завели административное дело за репост публикации «Медузы»

В отношении журналиста Валерия Нечая завели административное дело об участии в деятельности нежелательной организации — за репост материала «Медузы», которую объявили таковой в январе

Валерий Нечай (Фото: hse_spb / VK)

На бывшего главного редактора «Эха Петербурга» Валерия Нечая завели административное дело за репост материала «Медузы» — генпрокуратура России признала юридическое лицо этого издания нежелательным в России в январе 2023 года. Об административном деле в отношении Нечая сообщил правозащитный телеграм-канал «Первый отдел»; также информацию об административном деле в отношении него подтвердил РБК сам Нечай.

«Информация о деле пришла ко мне от «Первого Отдела» и [адвоката] Ивана Павлова (внесен в реестр иностранных агентов — РБК.). В тексте, который мне процитировал Иван Павлов, шла речь про «Медузу». Мы даже не знаем, о какой именно публикации речь», — сказал Нечай. «Как мне кажется, под прицелом даже не я, а именно «Медуза», — добавил он.

Административное дело в отношении журналиста завели по статье 20.33. КоАП — участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации. Как уточняет проект «Первый отдел», дело завели после того, как из городской прокуратуры в прокуратуру Адмиралтейского района Петербурга поступило письмо с материалами проверки распространения информационных материалов иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, а именно Limited Liability Company (SIA) «Medusa Project».

10 мая Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал по этой статье КоАП (ст. 20.33) активиста из Краснодара Виталия Вотановского, сообщал «Краснодар Онлайн» (93.RU). Он признал его виновным в участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности, и был оштрафован на 10 тыс. руб. В сообщении пресс-службы говорилось, что он «размещал на своей странице в социальной сети информационные материалы иностранных организаций, зарегистрированных в Латвийской Республике, а также на Украине, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».

Вотановский прислал в редакцию портала 93.RU протокол допроса, который состоялся по этому делу 15 февраля. Из протокола следует, что правоохранительные органы заинтересовались новостью «Медузы», публикацией организации «Свободный Идель-Урал» (признана нежелательной организацией), а также материалами издания «Важные истории» (юрлицо издания включено в реестр СМИ-иноагентов, признано нежелательной организацией). Сам Вотановский находится за пределами России.

Зарегистрированная в Латвии Medusa Project (юрлицо издания «Медуза», признанного в России иноагентом) была признана нежелательной на территории России организацией в январе 2023 года. «Установлено, что ее [Medusa Project] деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — сообщала Генпрокуратура.