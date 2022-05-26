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Суд счел законным увольнение 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину

В Нальчике 115 росгвардейцев пытались оспорить увольнение по дисциплинарной статье за отказ выполнять служебное задание, связанное со спецоперацией на Украине. Суд признал их доводы несостоятельными
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Нальчикский гарнизонный военный суд отказал в иске 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, которые оспаривали досрочное увольнение со службы из-за несоблюдений условий контракта, сообщается на сайте суда.

Как уточнили РБК в пресс-службе суда, росгвардейцы отказались выполнять служебное задание, связанное с проведением спецоперации на Украине.

За это росгвардейцев уволили, после чего они подали коллективный иск. Они хотели оспорить «действия воинских должностных лиц Росгвардии», связанные с привлечением к дисциплинарной ответственности, досрочным увольнением со службы в связи с несоблюдением условий контракта и исключением из списков личного состава воинской части.

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Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Как следует из сообщения Telegram-канала «Говорун 07», ссылку на которое опубликовала пресс-служба суда, росгвардейцы заявили, что «их бросили на передовую, не предоставив никакого оружия».

Суд признал их доводы несостоятельными. Он установил, что росгвардейцы «самовольно отказались выполнять служебное задание» и все вместе «по собственной инициативе» убыли к постоянному месту службы. «В связи с этим решением суда в удовлетворении коллективного иска отказано, а оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными», — говорится в сообщении суда.

Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании «в целях исключения случаев разглашения сведений, составляющих военную тайну». Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.

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Россия проводит военную специальную операцию с 24 февраля. Президент Владимир Путин объявил ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида».

На Украине в связи со спецоперацией введено военное положение, в последний раз его продлевали до 23 августа. В стране также объявлена всеобщая мобилизация.

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Военная операция на Украине Росгвардия увольнение Нальчик
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