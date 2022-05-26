Суд счел законным увольнение 115 росгвардейцев за отказ ехать на Украину

В Нальчике 115 росгвардейцев пытались оспорить увольнение по дисциплинарной статье за отказ выполнять служебное задание, связанное со спецоперацией на Украине. Суд признал их доводы несостоятельными

Фото: РИА Новости

Нальчикский гарнизонный военный суд отказал в иске 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, которые оспаривали досрочное увольнение со службы из-за несоблюдений условий контракта, сообщается на сайте суда.

Как уточнили РБК в пресс-службе суда, росгвардейцы отказались выполнять служебное задание, связанное с проведением спецоперации на Украине.

За это росгвардейцев уволили, после чего они подали коллективный иск. Они хотели оспорить «действия воинских должностных лиц Росгвардии», связанные с привлечением к дисциплинарной ответственности, досрочным увольнением со службы в связи с несоблюдением условий контракта и исключением из списков личного состава воинской части.

Как следует из сообщения Telegram-канала «Говорун 07», ссылку на которое опубликовала пресс-служба суда, росгвардейцы заявили, что «их бросили на передовую, не предоставив никакого оружия».

Суд признал их доводы несостоятельными. Он установил, что росгвардейцы «самовольно отказались выполнять служебное задание» и все вместе «по собственной инициативе» убыли к постоянному месту службы. «В связи с этим решением суда в удовлетворении коллективного иска отказано, а оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными», — говорится в сообщении суда.

Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании «в целях исключения случаев разглашения сведений, составляющих военную тайну». Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца.

Читайте на РБК Pro Pro Почему топ-менеджеры из фармы активизировались на сайтах поиска работы Почему топ-менеджеры из фармы активизировались на сайтах поиска работы Статьи Pro От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор Прогнозы Pro Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов Инструкции Pro Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Статьи Pro Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов Инструкции Pro Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer Статьи Pro Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Как автоматизация угрожает рынку труда — на примере склада Amazon Статьи Pro Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу Статьи

Россия проводит военную специальную операцию с 24 февраля. Президент Владимир Путин объявил ее целями «демилитаризацию» и «денацификацию» соседней страны, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида».

На Украине в связи со спецоперацией введено военное положение, в последний раз его продлевали до 23 августа. В стране также объявлена всеобщая мобилизация.