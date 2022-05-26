Блинкен анонсировал создание China House в Госдепе

Речь идет о команде во внешнеполитическом ведомстве, которая будет координировать политику по связанным с Китаем вопросам. Байден в ходе азиатского турне заявил, что США готовы ответить силой в случае попытки захвата Тайваня

Энтони Блинкен (Фото: Andy Wong / Getty Images)

В Госдепартаменте США для координации и реализации политики в отношении Китая создадут новую структуру China House. Об этом, как передает The Hill, говорится в речи, посвященной политике Вашингтона по отношению к Пекину, которую произнесет госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я полон решимости предоставить нашему министерству и нашим дипломатам инструменты, необходимые для решения этой задачи в рамках моей программы модернизации», — сказал Блинкен. По его словам, эта программа включает создание China House — команды в масштабах Госдепартамента, которая будет координировать и реализовывать политику администрации по всем вопросам и регионам Китая.

Как отмечает The Washington Post, Блинкен должен был произнести свою речь в Университете Джорджа Вашингтона перед поездкой президента Джо Байдена в Азию 20–24 мая, но отложил из-за своего положительного теста на коронавирус.

На встрече с премьером Японии Фумио Кисидой в рамках турне Байден заявил, что США готовы к военному ответу на возможное применение силы Китаем против Тайваня. Он также добавил, что Вашингтон придерживается «политики одного Китая», но это не дает Пекину права использовать силу. МИД КНР выразил недовольство в связи с заявлением Вашингтона и призвал соблюдать принцип «одного Китая».