Генерал Шаманов назвал одну из главных ошибок в операции на Украине

По словам Шаманова, демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет. Если эта задача не будет выполнена и не будет сформирована власть, «не запачканная с нацистами», России в ее составе Украина будет не нужна, заявил он

Владимир Шаманов (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Одной из ошибок российской армии стало ожидание, что ее на Украине «будут встречать с цветами», но эта составляющая уже преодолена, заявил замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, генерал-полковник Владимир Шаманов в интервью журналистке Оксане Кравцовой на YouTube.

Как отметил Шаманов, на Украине еще с советских времен сохранилось много военных вузов, которые есть практически в каждом регионе. По его словам, это позволило стране сохранить так называемую школу, «основу возрождения армии».

«Поэтому те, кто рассчитывал, что нас [на Украине] будут встречать с цветами, это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток [спецоперации]. Сегодня мы преодолели уже эту составляющую, но еще предстоит немало сделать», — сказал генерал-полковник.

Что ждет Украину после спецоперации, сейчас прогнозировать трудно, продолжил он. По словам Шаманова, «демилитаризация» страны параллельно с «денацификацией» может занять от пяти до десяти лет. Также на Украине сложным будет «формирование власти, которая не запачкала себя с этими неонацистами», отметил он.

Если эти два условия не будут выполнены, Украина не будет нужна России, заявил Шаманов в ответ на вопрос, видит ли он Украину в составе России.

Российская военная спецоперация проходит на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин объявил ее целями демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида».

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На Украине после начала спецоперации ввели военное положение. Его сроки несколько раз продлевали, в прошлый раз — до 23 августа. В стране также объявлена всеобщая мобилизация.