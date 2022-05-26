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Минобороны сообщило об ударе по центру радиоэлектронной разведки ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области

Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по центру радиоэлектронной разведки в Николаевской области Украины, сообщило Минобороны.

«В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — сказали в ведомстве.

Российскими ракетами также поражены две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов в районах Николаевки и Берестового в Донецкой народной республике.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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