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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Оба кандидата в главы Литвы выступили против жесткой риторики с Россией
И бывший литовский министр финансов Ингрида Шимоните, и экономист Гитанас Науседа заявили, что планируют продолжать придерживаться строгого тона с Москвой. Однако жесткую риторику в отношении России, по их мнению, нужно ослаблять
Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа (слева направо) (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

В Литве в воскресенье, 26 мая, проходит второй тур выборов президента. Жители страны выбирают между депутатом сейма, экс-министром финансов Ингридой Шимоните и экономистом Гитанасом Науседой. Оба они, обращает внимание Associated Press (AP), имеют схожую позицию по политике в отношении России. И тот, и другой кандидат планируют сохранять «строгий тон» в отношениях с Москвой, ослабляя при этом иногда «жесткую риторику», поясняет агентство. Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте, напоминает AP, отзывалась о России как о «террористическом государстве».

«Слишком жесткая риторика [в отношении России] не является решением», — цитирует агентство слова Науседы. Об этом он, уточняет Associated Press, заявил в преддверии второго тура голосования. «Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических смыслах», — подчеркнул экономист.

Этого кандидата, поясняет AP, не поддерживает ни одна литовская политическая партия. Сам себя бизнес-ориентированный Науседа называет человеком правоцентристского толка.

«Я не вижу причин менять курс в отношении России, потому что там ничего не изменилось», — заявила, в свою очередь, агентству Шимоните. Однако «в более широком смысле», добавила она, литовцы «должны подготовиться к переговорам с Россией будущего». Шимоните, уточняет AP, также не является членом какой-либо партии, но ее поддерживает правая оппозиция.

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Кроме того, оба кандидата, продолжает Associated Press, заявили, что не поедут в Москву и не будут встречаться с президентом России Владимиром Путиным, до тех пор пока российские войска не уйдут из Крыма, который они «аннексировали в 2014 году».

Политолог из Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жямайтиса Юрате Новагроцкене в беседе с AP назвала подобную позицию Шимоните и Науседы в отношении Москвы «прагматичным подходом».

В первом туре Шимоните заручилась поддержкой 31,21% местных жителей, Науседа набрал 30,93% голосов. Проведение второго тура оказалось необходимым в связи с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50%.

Даля Грибаускайте занимает пост президента Литвы с 2009 года (два пятилетних срока). AP характеризует ее как «решительного критика Путина». Победителю выборов во время проведения первого тура голосования Грибаускайте пожелала «сил». Полномочия главы республики она сложит в июле.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Литва, выборы президента
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