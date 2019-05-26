Оба кандидата в главы Литвы выступили против жесткой риторики с Россией

Оба кандидата в главы Литвы выступили против жесткой риторики с Россией

И бывший литовский министр финансов Ингрида Шимоните, и экономист Гитанас Науседа заявили, что планируют продолжать придерживаться строгого тона с Москвой. Однако жесткую риторику в отношении России, по их мнению, нужно ослаблять

Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа (слева направо) (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

В Литве в воскресенье, 26 мая, проходит второй тур выборов президента. Жители страны выбирают между депутатом сейма, экс-министром финансов Ингридой Шимоните и экономистом Гитанасом Науседой. Оба они, обращает внимание Associated Press (AP), имеют схожую позицию по политике в отношении России. И тот, и другой кандидат планируют сохранять «строгий тон» в отношениях с Москвой, ослабляя при этом иногда «жесткую риторику», поясняет агентство. Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте, напоминает AP, отзывалась о России как о «террористическом государстве».

«Слишком жесткая риторика [в отношении России] не является решением», — цитирует агентство слова Науседы. Об этом он, уточняет Associated Press, заявил в преддверии второго тура голосования. «Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических смыслах», — подчеркнул экономист.

Этого кандидата, поясняет AP, не поддерживает ни одна литовская политическая партия. Сам себя бизнес-ориентированный Науседа называет человеком правоцентристского толка.

«Я не вижу причин менять курс в отношении России, потому что там ничего не изменилось», — заявила, в свою очередь, агентству Шимоните. Однако «в более широком смысле», добавила она, литовцы «должны подготовиться к переговорам с Россией будущего». Шимоните, уточняет AP, также не является членом какой-либо партии, но ее поддерживает правая оппозиция.